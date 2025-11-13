Pan dulce sin harina ni azúcar: la receta saludable que gana terreno para las fiestas

Con la pronta llegada de las fiestas de fin de año, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Sin embargo, las nuevas tendencias alimenticias impulsan recetas alternativas, más saludables y adaptadas a distintos tipos de dieta. Una de las opciones más buscadas es el pan dulce sin harina de trigo ni azúcar, preparado con harinas naturales y apto para quienes siguen un plan cetogénico o sin gluten.
En lugar de la harina tradicional, esta versión utiliza harina de almendras, que aporta una textura húmeda y un sabor suave, además de proteínas y grasas saludables. También se pueden combinar otras alternativas como harina de coco, fécula de maíz o puré de batata, según las preferencias o necesidades alimentarias.
Pan Dulce Keto: sin harina, sin azúcar y con todo el sabor
Ingredientes:
6 huevos
2 tazas de harina de almendras (puede mezclarse con un poco de harina de coco)
Eritritol, estevia u otro edulcorante apto para horno, a gusto
1 cucharada colmada de polvo para hornear
Goma xántica (opcional, mejora la textura)
Ralladura de limón y/o naranja
Esencia o saborizante de pan dulce (opcional)
3 cucharadas de aceite de coco o común
Frutos secos o chips de chocolate sin azúcar, al gusto
Preparación:
Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde de pan dulce con papel manteca.
En un recipiente grande, mezclar los ingredientes secos: harina de almendras, edulcorante, polvo para hornear y goma xántica.
Agregar los huevos, el aceite, las ralladuras y el saborizante. Mezclar bien hasta obtener una masa uniforme.
Incorporar los frutos secos o chips de chocolate y mezclar suavemente.
Verter la preparación en el molde, llenando unas tres cuartas partes.
Hornear entre 45 y 55 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.
Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar.
Este pan dulce no requiere tiempo de levado como el tradicional, por lo que su preparación es rápida y práctica. El resultado es un postre esponjoso, aromático y sin harinas refinadas, ideal para disfrutar sin culpas.