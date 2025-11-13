Pan dulce sin harina ni azúcar: la receta saludable que gana terreno para las fiestas

Con la pronta llegada de las fiestas de fin de año, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Sin embargo, las nuevas tendencias alimenticias impulsan recetas alternativas, más saludables y adaptadas a distintos tipos de dieta. Una de las opciones más buscadas es el pan dulce sin harina de trigo ni azúcar, preparado con harinas naturales y apto para quienes siguen un plan cetogénico o sin gluten.