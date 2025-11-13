Secciones
Pan dulce sin harina ni azúcar: la receta saludable que gana terreno para las fiestas

Cada vez más personas buscan versiones más livianas o aptas para dietas especiales de los clásicos navideños. Este pan dulce sin harina de trigo ni azúcar es una opción ideal para celíacos y quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos.

Hace 1 Hs

Con la pronta llegada de las fiestas de fin de año, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Sin embargo, las nuevas tendencias alimenticias impulsan recetas alternativas, más saludables y adaptadas a distintos tipos de dieta. Una de las opciones más buscadas es el pan dulce sin harina de trigo ni azúcar, preparado con harinas naturales y apto para quienes siguen un plan cetogénico o sin gluten.

En lugar de la harina tradicional, esta versión utiliza harina de almendras, que aporta una textura húmeda y un sabor suave, además de proteínas y grasas saludables. También se pueden combinar otras alternativas como harina de coco, fécula de maíz o puré de batata, según las preferencias o necesidades alimentarias.

Pan Dulce Keto: sin harina, sin azúcar y con todo el sabor

Ingredientes:

6 huevos

2 tazas de harina de almendras (puede mezclarse con un poco de harina de coco)

Eritritol, estevia u otro edulcorante apto para horno, a gusto

1 cucharada colmada de polvo para hornear

Goma xántica (opcional, mejora la textura)

Ralladura de limón y/o naranja

Esencia o saborizante de pan dulce (opcional)

3 cucharadas de aceite de coco o común

Frutos secos o chips de chocolate sin azúcar, al gusto

Preparación:

Precalentar el horno a 180°C y forrar un molde de pan dulce con papel manteca.

En un recipiente grande, mezclar los ingredientes secos: harina de almendras, edulcorante, polvo para hornear y goma xántica.

Agregar los huevos, el aceite, las ralladuras y el saborizante. Mezclar bien hasta obtener una masa uniforme.

Incorporar los frutos secos o chips de chocolate y mezclar suavemente.

Verter la preparación en el molde, llenando unas tres cuartas partes.

Hornear entre 45 y 55 minutos, hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar y cortar.

Este pan dulce no requiere tiempo de levado como el tradicional, por lo que su preparación es rápida y práctica. El resultado es un postre esponjoso, aromático y sin harinas refinadas, ideal para disfrutar sin culpas.

