Llega el fin de año, el agotamiento laboral se eleva: ¿qué se puede hacer?

Definición

La Organización Mundial de la Salud define el "burnout" (también traducido como Síndrome de Desgaste Profesional) como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha gestionado con éxito.

Para la OMS es un "fenómeno ocupacional", y no una condición médica o enfermedad mental. Mientras que el estrés crónico puede ser la antesala o la causa del "burnout", este último es un estado de agotamiento total que implica una desconexión y una pérdida de la eficacia, ligadas fundamentalmente a la relación de la persona con su trabajo.