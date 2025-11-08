Llega el fin de año, el agotamiento laboral se eleva: ¿qué se puede hacer?

En el contexto de fin de año en Argentina, el cierre laboral se mezcla con la expectativa de las vacaciones y las fiestas. El agotamiento laboral o "burnout" se intensifica. La acumulación de tareas, el cierre de proyectos, la planificación del año siguiente y el aumento de compromisos sociales y familiares generan un estado en el que, sin intenciones, el organismo recibe estímulos incómodos.
Olvidarse de las responsabilidades o dejar de hacer cosas no es opción ante la situación. Entonces, la clave para hacer la época mucho más llevadera está en la gestión de la energía, no solo del tiempo. Las acciones consisten en equilibrar los momentos de alta exigencia con pausas de recuperación, ser realista con los objetivos de cierre de año, y proteger activamente las horas de descanso y tiempo personal.
Específicamente en el trabajo, la reducción de la productividad es lo que estadísticamente se ve más afectada. Las tareas simples, que solían requerir un esfuerzo mínimo, comienzan a tomar más tiempo, mientras que las más complejas se vuelven obstáculos abrumadores o inalcanzables.
El agotamiento mental se siente individualmente, pero los expertos señalan que es un problema de conjunto. La necesidad de generar estrategias desde las organizaciones debe ser implementadas.
La flexibilidad horaria y de modalidad de trabajo es considerada por muchos especialistas en Recursos Humanos como la medida más eficaz para prevenir el burnout. Distribuir funciones y responsabilidades de forma adecuada, evitando la sobrecarga de trabajo es otra medida que se puede complementar con programas de ayuda psicológica o facilitar el acceso a contención profesional.
A nivel individual el autocuidado consiste en establecer límites claros. Es la época en la que hay que delegar tareas, decir "no" a compromisos que excedan tu capacidad de tiempo y energía, tanto en lo laboral como en lo social. La desconexión digital es fundamental fijando horarios límite para finalizar las actividades laborales y respetarlo.
La planificación toma un papel más importante en esta etapa del año. Programar con antelación las tareas, haciendo una lista realista, priorizando lo más importante y evitando el perfeccionismo hará del período un tiempo más amigable.
Definición
La Organización Mundial de la Salud define el "burnout" (también traducido como Síndrome de Desgaste Profesional) como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha gestionado con éxito.
Para la OMS es un "fenómeno ocupacional", y no una condición médica o enfermedad mental. Mientras que el estrés crónico puede ser la antesala o la causa del "burnout", este último es un estado de agotamiento total que implica una desconexión y una pérdida de la eficacia, ligadas fundamentalmente a la relación de la persona con su trabajo.