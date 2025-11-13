Bajo un estricto operativo: trasladaron a siete jefes del Comando Vermelho a cárceles de máxima seguridad en Brasil

Siete jefes del Comando Vermelho, uno de los grupos más poderosos del crimen organizado de Brasil, fueron trasladados este miércoles desde una cárcel estatal de Río de Janeiro hacia la prisión federal de máxima seguridad de Catanduvas, ubicada en la ciudad homónima del Estado de Paraná.
Los reclusos fueron acusados de haber ordenado el bloqueo de calles en Río de Janeiro el pasado 28 de octubre, en represalia por una operación policial que ese mismo día dejó más de 130 muertos en las favelas de Penha y Alemão.
Según informaron fuentes oficiales, los siete líderes del Comando Vermelho cumplen condenas por distintos delitos, entre ellos tráfico de drogas, homicidios y organización de fugas carcelarias. En conjunto, las penas que acumulan superan los 500 años de prisión.
El traslado se realizó bajo un estricto operativo de seguridad, con un convoy escoltado por fuerzas policiales. Imágenes aéreas difundidas durante el procedimiento mostraron a los internos con el cabello afeitado, las manos esposadas a la cintura y vestidos con remeras blancas y pantalones azules, el uniforme penitenciario habitual.
En una primera etapa, los detenidos fueron llevados a la penitenciaría federal de Catanduvas, el mismo establecimiento donde cumple condena desde hace dos décadas Fernandinho Beira-Mar, considerado el máximo jefe del Comando Vermelho.
Desde allí, las autoridades prevén que los siete reclusos sean redistribuidos hacia otras prisiones federales del país, ubicadas en los estados de Río Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondônia y en Brasilia.