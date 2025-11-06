Secciones
Mundo

Tras las críticas, el gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo contra el Comando Vermelho

Cláudio Castro respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y negó abusos policiales. Crecen las críticas y piden su destitución.

Tras las críticas, el gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo contra el Comando Vermelho
Hace 1 Hs

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la megaoperación contra el narcotráfico llevada a cabo en esa ciudad brasileña, que dejó al menos 121 muertos, y aseguró que la acción fue “proporcional”. Además, sostuvo que la Policía “en muchas ocasiones está en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar”.

Castro presentó un informe ante el Supremo Tribunal Federal en el que respaldó el operativo contra el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Según detalló, el enfrentamiento se produjo cuando las fuerzas fueron “recibidas por 500 personas con armamento restringido”.

El gobernador advirtió que el grupo narco empleó “tácticas típicas de guerrilla urbana”, y precisó que los agentes se enfrentaron a individuos “vestidos con ropa de camuflaje” que se desplazaban por “senderos clandestinos a través de la vegetación”.

Castro asegura que todas las víctimas eran integrantes del Comando Vermelho

De acuerdo con el diario brasileño O Globo, Castro afirmó que todas las personas que murieron integraban el CV, lo que, según él, “indica que la actuación policial se limitó en exclusiva a este grupo”.

El mandatario insistió en que la operación -considerada una de las más letales en la historia reciente de Río- se desarrolló conforme a la ley y con el objetivo de neutralizar a organizaciones criminales fuertemente armadas.

Pedido de juicio político

La presentación del informe ante el Supremo Tribunal se produjo poco después de que la diputada estadual Renata Souza presentara un pedido de juicio político contra Castro, acusándolo de ser responsable directo del Operativo Contención, realizado el martes de la semana pasada en los complejos da Penha y do Alemão.

La iniciativa legislativa busca la destitución del gobernador por presuntas violaciones al estado de derecho democrático y a la Constitución durante la intervención policial.

Temas BrasilRío de JaneiroComando Vermelho
