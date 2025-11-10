Secciones
Carlos Cisneros advirtió sobre la “modernización laboral”: “No puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores”

Duras críticas del diputado nacional por Tucumán al gobierno de Javier Milei.

Hace 24 Min

El diputado nacional por Tucumán y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros, cuestionó los anuncios del Gobierno nacional en torno a una posible “reforma laboral” y advirtió que detrás del discurso de la “modernización” se esconden intentos de recortar derechos laborales conquistados por los trabajadores.

“El gobierno habla de modernización y reforma laboral, pero esos conceptos no pueden convertirse en excusas para impulsar medidas que perjudiquen a los trabajadores ni para eliminar derechos conquistados”, afirmó Cisneros.

El legislador recordó que desde 1989 se presentaron diversas leyes bajo el mismo argumento de modernizar las relaciones laborales, aunque —según remarcó— ninguna se tradujo en mejoras reales para el empleo. “Muy por el contrario, todas beneficiaron al sector empresarial más voraz”, sostuvo.

Cisneros enumeró una serie de medidas implementadas durante la década del 90, en el marco de la llamada flexibilización laboral: la limitación del derecho de huelga, la negociación salarial basada en la productividad, la reducción de las contribuciones patronales, los contratos sin derecho a indemnización, el pago del aguinaldo en tres cuotas, el fraccionamiento de licencias, la extensión del período de prueba hasta un año, y la eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus contratistas. También recordó la derogación de multas por falta de registración y la eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.

En ese sentido, el diputado trazó un paralelo con los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, a los que señaló como los que registraron los mayores índices de desempleo. “Macri duplicó la baja desocupación que dejó Cristina. Con Milei, lamentablemente, se quiere ir por el mismo camino”, advirtió.

Para Cisneros, “cada vez que se habló de modernizar las relaciones laborales, en realidad se buscó flexibilizar derechos y debilitar la protección de los trabajadores”.

Finalmente, adelantó que la posición oficial del gremio La Bancaria se dará a conocer mañana, tras la reunión del Consejo Directivo Nacional, aunque consideró que “viendo los antecedentes y el contenido de los proyectos anteriores, está claro que estas medidas apuntan otra vez a recortar derechos y debilitar la protección laboral”.

Temas Carlos CisnerosJavier Milei
