Carlos Cisneros advirtió sobre la “modernización laboral”: “No puede ser una excusa para quitar derechos a los trabajadores”

Cisneros enumeró una serie de medidas implementadas durante la década del 90, en el marco de la llamada flexibilización laboral: la limitación del derecho de huelga, la negociación salarial basada en la productividad, la reducción de las contribuciones patronales, los contratos sin derecho a indemnización, el pago del aguinaldo en tres cuotas, el fraccionamiento de licencias, la extensión del período de prueba hasta un año, y la eximición de responsabilidad a las empresas por la relación laboral de sus contratistas. También recordó la derogación de multas por falta de registración y la eliminación del derecho a la reincorporación en casos de despido discriminatorio.