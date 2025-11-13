Alerta para los amantes del café: estos son los siete productos que prohibió Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recibió una denuncia y a raíz de ello, diversos productos de café fueron prohibidos en todo el país. Según se informó, hay una serie de marcas que circularon en el mercado hasta ayer poniendo en riesgo la salud de los consumidores, pero después de una serie de análisis, la Anmat determinó que se trata productos que no cumplen con los requisitos sanitarios necesarios para seguir siendo comercializados.
En total, se prohibieron tres marcas diferentes y, dentro de ellas, algunos productos errónea o falsamente rotulados. La medida, por consiguiente, fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 83835/2025 el pasado lunes 10 de noviembre.
¿Por qué Anmat prohibió siete cafés?
En un principio, el Instituto Nacional de Alimentos recibió una denuncia acerca de la comercialización de un producto rotulado como “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, Peso Neto 1000g., RNPA Exp. N° 4050-141467, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, Para: Junio 1995 SRL - Miguel Angel 1827 2A (CP 1416)”, que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.
El denunciante, según trascendió, fue el dueño del RNE utilizado en las marcas no aptas. Pero en el Registro Nacional de Producto Alimenticio se verificó que no corresponde con ninguno de los productos que estaban a la venta en el mercado. Luego se verificó que el RNPA Exp. N° 4050-141467 corresponde a un registro inexistente.
En consecuencia, la Anmat decidió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los productos rotulados como:
- “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia, RNPA Exp. N° 4050-141467, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Angel 1827 2A (CP 1416)”
- “Café Clásico, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”
- “Café Colombia, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 14050-141467”
- “Café Gourmet, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”
- “Café, marca Café Sol, Línea baristas, RNE N°: 02-033393, RNPA EXP. N° 4050-141467”
- “Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend, marca Caffé del Ponte Rialto, Elaborado y envasado por RNE N° 02-033393, RNPA Exp. N° 4050-141467, Para: Junio 1995 SRL, Miguel Angel 1827, CABA”
- “Café tostado natural, Expresso Café Crema”.
Para orientar a los consumidores, la administración nacional adjuntó una serie de imágenes de los siete cafés prohibidos.