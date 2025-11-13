Alerta para los amantes del café: estos son los siete productos que prohibió Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recibió una denuncia y a raíz de ello, diversos productos de café fueron prohibidos en todo el país. Según se informó, hay una serie de marcas que circularon en el mercado hasta ayer poniendo en riesgo la salud de los consumidores, pero después de una serie de análisis, la Anmat determinó que se trata productos que no cumplen con los requisitos sanitarios necesarios para seguir siendo comercializados.