Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

Argentina se encuentra entre los principales países consumidores de helado de la región, pero dista mucho del primero a nivel mundial.

Hace 2 Hs

Desde inicios de la semana, las heladerías anuncian su día especial. Aunque se trata de una fecha que no surgió en Tucumán y que hace algunos años no llegaba a la provincia, poco a poco se fue popularizando y cada año participan más locales. Este jueves 13 se lleva a cabo la Noche de las Heladerías, en que muchos de estos sitios ofrecerán promociones o descuentos especiales en horarios indicados.

Si sos un fanático del helado, esta puede ser tu noche favorita del año porque la mayoría de las heladerías adheridas ofrecen un 2x1 en potes de ¼ de helado. Otras incursionan en promociones más arriesgadas y tentadoras. En Tucumán, algunas de las principales cadenas de helados ya anunciaron que se sumarán y esperarán a los visitantes desde esta tarde.

¿Por qué se celebra la Noche de las Heladerías?

En Argentina, la Noche de las Heladerías empezó a celebrarse en Buenos Aires y desde allí fue adoptada por el resto de las provincias poco a poco. El evento, según la página oficial Buenos Aires Ciudad, es parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se lleva a cabo cada noviembre en el país.

Con el objetivo de promover el consumo del Auténtico Helado Artesanal surgió, en 1985, esta semana de la mano de los protagonistas de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afafhya). El éxito y aceptación por parte del público hicieron que se convirtiera en parte del calendario de eventos característicos del mes de noviembre.

En su 30° edición, la Legislatura Porteña de Interés Cultural a esta semana especial y, el año pasado, sumó la Declaración de Interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Desarrollo Económico y la Cultura de la Noche de las Heladerías.

Cuánto helado consumen los argentinos

Argentina tiene una particularidad que la diferencia del resto del mundo cuando se habla de la venta de helado. Aunque no es el primer nombre que suena cuando se habla de la cantidad de helado que se consume, lo que distingue a las heladerías argentinas es la venta por kilogramo, por medio kilo o un cuarto.

En América Latina, Argentina es el segundo mayor consumidor de helado con nueve kilos por persona. En la región, solo es superado por Chile, donde cada persona consume 11 kilos anuales. El primer país en el listado de conductos es Nueva Zelanda, con un consumo anual de 26.3 kilogramos per cápita.

