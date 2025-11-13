Qué es y por qué se celebra hoy la Noche de las Heladerías

Desde inicios de la semana, las heladerías anuncian su día especial. Aunque se trata de una fecha que no surgió en Tucumán y que hace algunos años no llegaba a la provincia, poco a poco se fue popularizando y cada año participan más locales. Este jueves 13 se lleva a cabo la Noche de las Heladerías, en que muchos de estos sitios ofrecerán promociones o descuentos especiales en horarios indicados.