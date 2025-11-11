Día Mundial del Brownie: la receta con pocos ingredientes para prepararlo en microondas

El brownie es un postre estadounidense que se creó a fines del siglo XIX. La versión más difundida cuenta que fue un error en la repostería. Mientras preparaba un bizcochuelo de chocolate, olvidó ponerle polvo para hornear, dando como resultado un postre poco aireado, más bajo que los que se usaban para torta. Llegó a gustar tanto, que su receta se convirtió en un éxito.