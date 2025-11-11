Día Mundial del Brownie: la receta con pocos ingredientes para prepararlo en microondas

De textura húmeda y densa, con un intenso sabor a chocolate, frío o caliente, con dulce de leche, nuez o con helado de vainilla. El brownie es uno de los postres favoritos y más versátiles de todos los tiempos y en sus orígenes, aunque llegó rápidamente a cadenas hoteleras, surgió a raíz del error de un cocinero.
El brownie es un postre estadounidense que se creó a fines del siglo XIX. La versión más difundida cuenta que fue un error en la repostería. Mientras preparaba un bizcochuelo de chocolate, olvidó ponerle polvo para hornear, dando como resultado un postre poco aireado, más bajo que los que se usaban para torta. Llegó a gustar tanto, que su receta se convirtió en un éxito.
El 11 de noviembre fue adoptado por los reposteros y difundido en redes sociales y calendarios gastronómicos como el National Brownie Day. La fecha busca promover el consumo y la elaboración del pastelito húmedo que combina la textura de una torta con una galleta.
Receta de brownie en microondas
Ingredientes
- 200 gramos de azúcar
- 150 gramos de manteca derretida
- 70 gramos de chips de chocolate
- 70 gramos de cacao amargo
- 50 gramos de harina
- 2 huevos
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de sal de mar o común
Paso a paso
1) En un recipiente, mezclar la manteca derretida con el azúcar, la vainilla y el cacao en polvo hasta que sea una mezcla homogénea.
2) Partir los huevos, batirlos hasta que esté bien aireado y mezclar con el resto de los ingredientes.
3) Añadir la harina tamizada para que no se formen grumos e integrar con una espátula con movimientos envolventes.
4) Agregar también los chips y la sal y mezclar.
5) Preparar un molde de 18 centímetros por 18 centímetros apto para horno microondas enmantecado y con papel para hornear para luego poder desmoldarlo o dividir la mezcla.
6) Cocinar por cinco minutos en el microondas de alta potencia. Cocinar los primeros dos minutos y luego de a 30 segundos e ir controlando si está listo.