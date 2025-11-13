Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Hoy comienza la esperada Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa y Tucumán vuelve a convertirse en la capital del sabor. Durante tres jornadas, la Sociedad Rural (Camino del Perú 1.050) será el escenario donde miles de personas celebrarán al emblema gastronómico más querido de la provincia. La cuarta edición del festival contará con la presencia de Diego “Mocho” Viruel como anfitrión y con el acompañamiento de LA GACETA, que sortea entradas para que más tucumanos puedan disfrutar del evento.