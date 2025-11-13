Secciones
SociedadGastronomía

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Shows, promociones, juegos y la presencia de artistas de “La Voz Argentina” marcarán tres jornadas dedicadas a la “mila” tucumana.

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural
Hace 2 Hs

Hoy comienza la esperada Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa y Tucumán vuelve a convertirse en la capital del sabor. Durante tres jornadas, la Sociedad Rural (Camino del Perú 1.050) será el escenario donde miles de personas celebrarán al emblema gastronómico más querido de la provincia. La cuarta edición del festival contará con la presencia de Diego “Mocho” Viruel como anfitrión y con el acompañamiento de LA GACETA, que sortea entradas para que más tucumanos puedan disfrutar del evento.

Hasta el domingo 16 de noviembre, la fiesta ofrecerá una propuesta que combina gastronomía, música y diversión para toda la familia. Más de 40 sangucherías de distintos puntos de la provincia participarán para mostrar las múltiples versiones del clásico sánguche de milanesa. A ellas se sumará una zona dulce con postres tradicionales y un sector de emprendedores locales que exhibirán sus productos.

Fiesta de la Milanesa: cantantes de "La Voz Argentina" se suman a los shows en la Rural

Fiesta de la Milanesa: cantantes de La Voz Argentina se suman a los shows en la Rural

Las entradas se pueden conseguir de forma presencial en el local de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836) o a través del sitio oficial www.fiestadelamilanga.com.ar, con precios desde 3.000 pesos. La web del festival ofrece promociones exclusivas para grupos, como la “Promo Amigos 4x3”, que permite ingresar a cuatro personas pagando sólo tres entradas, y la “Promo Familia”, que incluye a dos menores de 12 años sin cargo junto a dos adultos.

Shows en vivo

Durante las tres noches habrá espectáculos en vivo, humor y actividades gratuitas. Entre los artistas confirmados figuran los participantes de “La Voz Argentina” Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado, la música tropical tendrá su gran cierre con la actuación de la Banda Explosiva y de Gladys, la “Bomba Tucumana”, ícono indiscutida de la movida local.

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Además del escenario principal, el predio contará con una kermés, juegos para niños y concursos con premios aportados por los sponsors. Los organizadores invitan a vivir la experiencia completa, que promete ser un homenaje al sabor y a la identidad tucumana.

En las redes del evento se compartió un mensaje que resume el espíritu de la celebración: “El sánguche de milanesa tucumano, más que un plato, es un patrimonio cultural y un ritual de adoración. En el corazón de Argentina hay un sabor que alimenta el cuerpo, el alma y el orgullo de un pueblo”.

Temas TucumánDiego ViruelSociedad Rural de TucumánFiesta Nacional del Sánguche de Milanesa Sánguche de milanesa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tradición, música y fiesta en el interior

Tradición, música y fiesta en el interior

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Por qué salen burbujas en el agua y qué interpretación espiritual tienen

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Comentarios