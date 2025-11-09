Fiesta de la Milanesa: cantantes de "La Voz Argentina" se suman a los shows en la Rural

Del 13 al 16 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán albergará una nueva presentación la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa. A los stands que demostrarán su maestría en la preparación del sánguche se sumarán concursos en el escenario principal, como el del Sanguchero Más Rápido, una competencia para el público para ver quién puede comer más en menor tiempo, tanto individual como en pareja, y muchos más.