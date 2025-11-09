Fiesta de la Milanesa: cantantes de "La Voz Argentina" se suman a los shows en la Rural

Del 13 al 16 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán albergará una nueva presentación la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa. A los stands que demostrarán su maestría en la preparación del sánguche se sumarán concursos en el escenario principal, como el del Sanguchero Más Rápido, una competencia para el público para ver quién puede comer más en menor tiempo, tanto individual como en pareja, y muchos más.
El 14 subirán al escenario los cantantes que formaron parte y se destacaron en la edición 2025 del certamen televisivo “La Voz Argentina”; el sábado 15 será con shows 100% locales con La Banda Explosiva y Gladys “La Bomba Tucumana”.
En el predio se instalarán más de 40 stands de sangucherías, entre las cuales estarán las seleccionadas en el marco del Concurso Provincial, que se desarrolló desde comienzos de este año hasta septiembre. En total, serán 120 stands comerciales.
Las entradas se pueden adquirir en el sitio web www.fiestadelamilanga.com.ar.