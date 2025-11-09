Secciones
EspectáculosGuía para salir

Fiesta de la Milanesa: cantantes de "La Voz Argentina" se suman a los shows en la Rural
Hace 3 Hs

Del 13 al 16 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán albergará una nueva presentación la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa. A los stands que demostrarán su maestría en la preparación del sánguche se sumarán concursos en el escenario principal, como el del Sanguchero Más Rápido, una competencia para el público para ver quién puede comer más en menor tiempo, tanto individual como en pareja, y muchos más. 

El 14 subirán al escenario los cantantes que formaron parte y se destacaron en la edición 2025 del certamen televisivo “La Voz Argentina”; el sábado 15 será con shows 100% locales con La Banda Explosiva y Gladys “La Bomba Tucumana”. 

En el predio se instalarán más de 40 stands de sangucherías, entre las cuales estarán las seleccionadas en el marco del Concurso Provincial, que se desarrolló desde comienzos de este año hasta septiembre. En total, serán 120 stands comerciales. 

Las entradas se pueden adquirir en el sitio web www.fiestadelamilanga.com.ar.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comienza en Simoca la 53° edición del Festival Nacional del Sulky

Comienza en Simoca la 53° edición del Festival Nacional del Sulky

Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

Soledad, Bersuit Vergarabat, Sergio Galleguillo y Los Bonys: la cartelera completa de la Fiesta de la Ciudad de Concepción

Concepción celebra sus 125 años con una gran fiesta y una cartelera de lujo

Concepción celebra sus 125 años con una gran fiesta y una cartelera de lujo

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Lo más popular
El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?
1

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo de 2025
2

¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir
3

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta
4

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?
5

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso
6

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

Más Noticias
Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

Dua Lipa deslumbró en River y emocionó con un clásico de Soda Stereo

Comentarios