Del 13 al 16 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán será sede de la 4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del norte argentino. Este encuentro, organizado por Diego “Mocho” Viruel, reúne a miles de tucumanos y visitantes de otras provincias para celebrar al plato más popular de nuestra provincia.