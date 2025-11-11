Secciones
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Del 13 al 16 de noviembre, Tucumán celebra al plato más querido del país con cuatro días de sabor, humor, shows en vivo, concursos, sorteos, kermés y mucho más.

Hace 6 Hs

Del 13 al 16 de noviembre, la Sociedad Rural de Tucumán será sede de la 4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes del norte argentino. Este encuentro, organizado por Diego “Mocho” Viruel, reúne a miles de tucumanos y visitantes de otras provincias para celebrar al plato más popular de nuestra provincia.

Identidad, turismo y trabajo

La fiesta se consolidó como un punto de encuentro que combina identidad, turismo y desarrollo local. Durante cuatro días, la provincia recibirá a familias, emprendedores y marcas que forman parte de esta movida gastronómica que promueve el trabajo tucumano.

Detrás de cada stand y cada propuesta hay un gran equipo de personas que viven de esta actividad, aportando profesionalismo y esfuerzo a una fiesta que ya es patrimonio popular.

Una experiencia completa para toda la familia

El predio ofrecerá una amplia variedad de actividades y propuestas pensadas para todo público:

- Las mejores sangucherías de Tucumán competirán por el título de la mejor del año.

- Se elaborará el sánguche de milanesa más grande del mundo, un desafío histórico para el orgullo tucumano.

- Se podrá disfrutar del Concurso del Sanguchero más rápido, una competencia llena de destreza y diversión.

- KERMÉS gratuita con juegos de puntería, tiro al aro y videojuegos para grandes y chicos.

- Sector infantil, donde los más pequeños podrán armar su primer sánguche de milanesa.

- Zona dulce con chocolates, tortas, tartas y postres de emprendimientos tucumanos.

- Feria de emprendedores con productos regionales y espacios interactivos.

El escenario principal presentará una grilla artística variada con humor, música y talentos tucumanos.

Shows en vivo:

• Viernes 14: Participantes tucumanos y de Buenos Aires de La Voz Argentina: Valentino Rossi, Violeta Lemo, Lucas Barros, Emiliano Villagra, Thomas Guzmán y Eugenia Rodríguez.

• Sábado 15: Noche tucumana con La Banda Explosiva y Gladys La Bomba Tucumana.

• Domingo 16: Gran cierre con el Récord del sánguche más largo del mundo, la elección de la Sanguchería del Año, el sorteo de la moto Zanella 110 y premios de los sponsors.

• Desde el viernes, se suma el humor de Tucson Comedy Stand Up con presentaciones para toda la familia.

Premios y sorteos

Durante los cuatro días del evento se realizarán sorteos y concursos con importantes premios de los sponsors oficiales. Los asistentes podrán participar por productos por un año y premios especiales:

- Zíngaras, Mirinda, De Lucca, McCain y Quilmes regalarán productos por un año.

- Yuhmak Motos y Zanella sortearán una moto Zanella 110.

La participación en los juegos y sorteos es totalmente gratuita y se realiza dentro del predio.

Estacionamiento y servicios

El evento contará con estacionamiento gratuito para motos, auspiciado por Yuhmak Motos, con acceso por calle Independencia al 700. La fiesta no se suspende por lluvia, ya que el predio de la Sociedad Rural cuenta con amplios sectores cubiertos.

Entradas

Las entradas anticipadas están disponibles en www.fiestadelamilanga.com.ar, con beneficio exclusivo para socios de Club La Gaceta (2×1 limitado a 100 entradas por día). También pueden adquirirse de manera presencial en Tarjeta Sucrédito, San Martín 836.

Acompañan

Quilmes, McCain, Unilever Food Solutions, Hellmann’s, Savora, Celusal, JRB Logística, MyA Equipamiento Comercial, De Lucca, IPLA, Canal 10 Tucumán, Zíngaras, Carteluz Multimedios, Yuhmak Hogar, La Rotonda Mayorista, Sucrédito, La Verdu, junto al apoyo institucional de la Honorable Legislatura de Tucumán, Tucumán Turismo, Ministerio del Interior y el Gobierno de Tucumán.

