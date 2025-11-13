Secciones
Empieza la Fiesta del Sánguche de Milanesa

Shows, promociones, juegos y la presencia de artistas de “La Voz Argentina” marcarán tres jornadas dedicadas a la “mila” tucumana.

Hace 5 Hs

Hoy comienza la esperada Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa y Tucumán vuelve a convertirse en la capital del sabor. Durante tres jornadas, la Sociedad Rural (Camino del Perú 1.050) será el escenario donde miles de personas celebrarán al emblema gastronómico más querido de la provincia. La cuarta edición del festival contará con la presencia de Diego “Mocho” Viruel como anfitrión y con el acompañamiento de LA GACETA, que sortea entradas para que más tucumanos puedan disfrutar del evento.

Hasta el domingo 16 de noviembre, la fiesta ofrecerá una propuesta que combina gastronomía, música y diversión para toda la familia. Más de 40 sangucherías de distintos puntos de la provincia participarán para mostrar las múltiples versiones del clásico sánguche de milanesa. A ellas se sumará una zona dulce con postres tradicionales y un sector de emprendedores locales que exhibirán sus productos.

Las entradas se pueden conseguir de forma presencial en el local de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836) o a través del sitio oficial www.fiestadelamilanga.com.ar, con precios desde 3.000 pesos. La web del festival ofrece promociones exclusivas para grupos, como la “Promo Amigos 4x3”, que permite ingresar a cuatro personas pagando sólo tres entradas, y la “Promo Familia”, que incluye a dos menores de 12 años sin cargo junto a dos adultos.

Shows en vivo

Durante las tres noches habrá espectáculos en vivo, humor y actividades gratuitas. Entre los artistas confirmados figuran los participantes de “La Voz Argentina” Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado, la música tropical tendrá su gran cierre con la actuación de la Banda Explosiva y de Gladys, la “Bomba Tucumana”, ícono indiscutida de la movida local.

Además del escenario principal, el predio contará con una kermés, juegos para niños y concursos con premios aportados por los sponsors. Los organizadores invitan a vivir la experiencia completa, que promete ser un homenaje al sabor y a la identidad tucumana.

En las redes del evento se compartió un mensaje que resume el espíritu de la celebración: “El sánguche de milanesa tucumano, más que un plato, es un patrimonio cultural y un ritual de adoración. En el corazón de Argentina hay un sabor que alimenta el cuerpo, el alma y el orgullo de un pueblo”.

Temas TucumánDiego ViruelSociedad Rural de TucumánFiesta Nacional del Sánguche de Milanesa Sánguche de milanesa
