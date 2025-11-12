Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Mauricio Macri reunió a la cúpula del PRO en la sede nacional del partido. El encuentro tuvo como eje central discutir el futuro del espacio y la relación con La Libertad Avanza en el Congreso, en un contexto de tensiones internas y fugas de legisladores hacia el oficialismo.
Durante la reunión, el ex presidente y titular del PRO delineó su visión sobre el rumbo político del partido. “La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma”, afirmó.
En un tono de arenga, Macri añadió: “Tenemos mucho más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca”.
Tras el encuentro, la diputada nacional María Eugenia Vidal remarcó que “no hubo ni habrá” fusión con La Libertad Avanza. “No la hubo ni la va a haber porque el PRO es un partido independiente, autónomo, que por supuesto siempre, como lo dijo Mauricio, va a hacer lo correcto sobre lo conveniente”, aseguró.
La legisladora destacó ante la prensa que el PRO es “fuerte e independiente, que apoya lo que está bien, pero también señala lo que falta y se construye a sí mismo como alternativa”. Además, adelantó: “Nosotros en el Congreso a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente”.
Vidal sostuvo que el partido “no va a especular” y que acompañará las medidas que considere positivas: “Va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico que coincide con nuestras ideas”, consignó Todo Noticias.
En esa línea, ratificó el respaldo del PRO a las reformas impulsadas por el Ejecutivo: “El PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral. De hecho, trabajamos para impulsarla en nuestro gobierno. Con lo cual, eso nos debería sorprender. Que el PRO apoye una reforma laboral, es parte de lo que defendimos incluso antes de que existiera La Libertad Avanza”.
Por su parte, la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez, lanzó un mensaje con la mirada puesta en las presidenciales de 2027: “Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya lo conocemos. La identidad del PRO está”.
Por último, la diputada nacional y legisladora porteña electa Silvia Lospennato llamó a recuperar la esencia del espacio: “Hay que sincerarnos. Si estamos acá es porque el PRO tiene un valor. Nosotros somos la gestión, la República y un partido liberal. El PRO tiene que volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas”.