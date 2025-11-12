Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Durante la reunión, el ex presidente y titular del PRO delineó su visión sobre el rumbo político del partido. “La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma”, afirmó.