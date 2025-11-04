Secciones
Política

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con Javier Milei y habló de “personalidades narcisistas” en el liderazgo global

"No les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida", advirtió el líder del PRO.

Mauricio Macri Mauricio Macri
Hace 1 Hs

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, envió este martes un mensaje con tono crítico al mandatario Javier Milei, al manifestar su desacuerdo con los recientes cambios en el Gabinete nacional. Sin mencionarlo directamente, el líder del PRO sostuvo que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y reclamó “tener más empatía”.

Durante su exposición en un panel del Foro ABECEB, Macri reflexionó sobre el rol estratégico de América Latina en el actual contexto geopolítico y aprovechó para marcar diferencias con el estilo de conducción del actual Gobierno.

“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas, a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida”, advirtió el ex presidente.

En ese sentido, atribuyó este fenómeno a “la violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas”, especialmente en las redes sociales, lo que, según dijo, produjo “un retroceso terrible en la oferta de liderazgos”.

Apoyo con matices al Gobierno

Consultado sobre su vínculo con Javier Milei, Macri ratificó su respaldo al Gobierno, aunque con matices. “El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina al Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”, afirmó.

El ex mandatario aclaró que el acompañamiento continuará, pero “en base a las ideas”. También dejó un mensaje directo sobre la forma de conducción del oficialismo: “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”, subrayó.

Aun así, destacó que mantiene “una muy linda relación humana” y “muchas coincidencias” con el presidente Milei, aunque insistió en la importancia de “generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma”.

“Hoy los argentinos han entendido en su enorme mayoría que este populismo nos ha arruinado y no quieren volver. Estamos buscando que realmente se abran las puertas a emprender, a la meritocracia, a la cultura del trabajo, a la integración con el mundo. Y en ese camino, el presidente nos va a encontrar siempre intentando colaborar”, reafirmó el ex jefe de Estado.

Un llamado a mejorar la gestión y la negociación política

Macri concluyó su exposición con una advertencia sobre los desafíos de gestión del actual Gobierno. “Eso no significa que no piensen que hay cosas en las cuales se puede mejorar”, señaló.

“Las oportunidades de mejora en la implementación y en la negociación política que tiene el gobierno son enormes. Hay que acelerar la mejora de las calidades de implementación y de negociación para lograr consenso, porque hoy en día el mundo de la política está fragmentada, está polarizada, no es fácil, pero es un ejercicio que hay que practicar”, sentenció. 

Temas Javier Milei TucumánBuenos AiresMauricio Macri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

El Gobierno de Milei dispuso aumentos de hasta un 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

El Gobierno de Milei dispuso aumentos de hasta un 35% en las prestaciones para personas con discapacidad

Vidal habló sobre las dificultades de conseguir empleo a meses de dejar su banca en Diputados: “Después de los 50 no es fácil”

Vidal habló sobre las dificultades de conseguir empleo a meses de dejar su banca en Diputados: “Después de los 50 no es fácil”

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
2

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
4

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
5

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?
6

¿Qué necesita Atlético Tucumán para asegurar su permanencia en Primera División?

Más Noticias
Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto

Lisandro Catalán se reunió con Karina Milei: "Seguiremos trabajando con compromiso por el proyecto"

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Comentarios