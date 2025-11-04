Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con Javier Milei y habló de “personalidades narcisistas” en el liderazgo global

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, envió este martes un mensaje con tono crítico al mandatario Javier Milei, al manifestar su desacuerdo con los recientes cambios en el Gabinete nacional. Sin mencionarlo directamente, el líder del PRO sostuvo que “el mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan” y reclamó “tener más empatía”.
Durante su exposición en un panel del Foro ABECEB, Macri reflexionó sobre el rol estratégico de América Latina en el actual contexto geopolítico y aprovechó para marcar diferencias con el estilo de conducción del actual Gobierno.
“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas, a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida”, advirtió el ex presidente.
En ese sentido, atribuyó este fenómeno a “la violencia con que hoy se comunica la sociedad en el debate de las ideas”, especialmente en las redes sociales, lo que, según dijo, produjo “un retroceso terrible en la oferta de liderazgos”.
Apoyo con matices al Gobierno
Consultado sobre su vínculo con Javier Milei, Macri ratificó su respaldo al Gobierno, aunque con matices. “El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina al Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”, afirmó.
El ex mandatario aclaró que el acompañamiento continuará, pero “en base a las ideas”. También dejó un mensaje directo sobre la forma de conducción del oficialismo: “En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”, subrayó.
Aun así, destacó que mantiene “una muy linda relación humana” y “muchas coincidencias” con el presidente Milei, aunque insistió en la importancia de “generar optimización de equipo para que las ideas se implementen en tiempo y forma”.
“Hoy los argentinos han entendido en su enorme mayoría que este populismo nos ha arruinado y no quieren volver. Estamos buscando que realmente se abran las puertas a emprender, a la meritocracia, a la cultura del trabajo, a la integración con el mundo. Y en ese camino, el presidente nos va a encontrar siempre intentando colaborar”, reafirmó el ex jefe de Estado.
Un llamado a mejorar la gestión y la negociación política
Macri concluyó su exposición con una advertencia sobre los desafíos de gestión del actual Gobierno. “Eso no significa que no piensen que hay cosas en las cuales se puede mejorar”, señaló.
“Las oportunidades de mejora en la implementación y en la negociación política que tiene el gobierno son enormes. Hay que acelerar la mejora de las calidades de implementación y de negociación para lograr consenso, porque hoy en día el mundo de la política está fragmentada, está polarizada, no es fácil, pero es un ejercicio que hay que practicar”, sentenció.