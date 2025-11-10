Secciones
Francia endurece su postura y se distancia del acuerdo UE-Mercosur: “Condenaría a nuestros agricultores”

El gobierno de Emmanuel Macron exige cláusulas de protección para el agro.

Francia endurece su postura sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
Hace 1 Hs

La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, volvió a tensar la discusión sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al confirmar que su país “no firmará” el tratado porque “condenaría” a los agricultores franceses.

“Queremos apoyar a nuestros agricultores”, afirmó la funcionaria, en diálogo con el diario JDD. Y remarcó: “Por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”.

Las declaraciones de Genevard contrastan con el tono más optimista que intentó instalar esta semana el presidente Emmanuel Macron, quien aseguró que observa “perspectivas positivas” para avanzar en la ratificación del pacto entre la UE y el bloque sudamericano integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Para habilitar la firma, la ministra francesa reclama incorporar una cláusula de salvaguarda agrícola, además de herramientas que impidan el ingreso a Europa de productos que no cumplan con las normas sanitarias y medioambientales comunitarias. También exige un refuerzo en los controles sanitarios, un punto que el gobierno francés considera clave para proteger a su sector rural.

Un acuerdo demorado

El acuerdo Mercosur-UE fue rubricado a finales de 2024 y adoptado por la Comisión Europea el 3 de septiembre de 2025. Sin embargo, todavía falta un paso crucial: que los 27 Estados miembros de la Unión lo aprueben de manera individual antes de que pueda entrar en vigor.

En ese proceso, Francia vuelve a aparecer como uno de los países más reticentes. El tratado apunta a reducir aranceles, ampliar el acceso a mercados y facilitar el comercio entre ambos bloques, con impacto en sectores como la agricultura, la maquinaria, los vehículos y las PyMEs.

El documento también incorpora compromisos vinculados al comercio electrónico, la contratación pública, el transporte marítimo y un capítulo de desarrollo sostenible.

Temas FranciaEmmanuel Macron
