El Gobierno argentino comprará submarinos y buques a Francia para patrullar las costas

Meses más tarde, Milei viajó a París para participar de un encuentro multilateral organizado por Macron, en el que se rubricó un Memorando de Alianza Estratégica en Minerales Críticos. El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y el propio Luis Petri han encabezado cuatro misiones oficiales en territorio francés durante el último año, con el objetivo de fortalecer la cooperación militar y tecnológica.