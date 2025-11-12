Secciones
Inflación de octubre: fue del 2,3% y el acumulado anual ya alcanza el 24,8%, según el Indec

La división con mayor alza mensual en octubre de 2025 fue Transporte (3,5%); y las de menor, Recreación y cultura y Equipamiento y mantenimiento del hogar (ambas con 1,6%).

Hace 5 Min

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza de 2,3%  en octubre, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma, la inflación mensual se mantuvo por encima del 2%, en línea con las proyecciones de las consultoras privadas.

El IPC de octubre confirma la leve tendencia ascendente

El dato oficial de inflación de octubre (2,3%) se ubica por encima del 2,1% registrado en septiembre, confirmando la continuidad de una leve aceleración de precios.

Tras haber tocado un piso en mayo (1,5%), el índice mostró una recuperación paulatina: junio (1,6%), julio y agosto (1,9%), y septiembre (2,1%), tendencia que se sostuvo en octubre.

Según el informe del organismo, los alimentos y bebidas fueron nuevamente el rubro que más presionó sobre el nivel general, seguidos por vivienda, servicios básicos y transporte.

Factores que impulsaron el aumento de precios

De acuerdo con las estimaciones del mercado, el incremento del mes estuvo impulsado por la suba del dólar durante las semanas previas a las elecciones de medio término.

La volatilidad cambiaria afectó los costos de reposición de las empresas y derivó en ajustes de precios en góndolas y servicios.

El tipo de cambio mostró una fuerte oscilación en octubre, en medio de la incertidumbre política por los comicios legislativos, en los que La Libertad Avanza (LLA) se impuso a nivel nacional.

Esa inestabilidad se trasladó parcialmente a los precios, en especial en productos importados y bienes durables.

Qué esperan los analistas para los próximos meses

Las consultoras privadas anticipan que el índice de inflación de noviembre podría ubicarse entre 1,8% y 2,2%, dependiendo de la evolución del tipo de cambio y de la política de control de precios del Gobierno.

También estiman que, si se mantiene la estabilidad cambiaria, la inflación anual podría cerrar 2025 por debajo del 30%, lo que representaría la primera vez en más de una década que el país logra un registro de ese nivel.

