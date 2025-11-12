Secciones
EconomíaNoticias económicas

Los salarios aumentaron 2,2% durante septiembre: ¿se ubicaron por encima de la inflación?

La suba estuvo impulsada por los aumentos del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado.

Los salarios aumentaron 2,2% durante septiembre: ¿se ubicaron por encima de la inflación?
Hace 1 Hs

El índice de salarios registró en septiembre un aumento del 2,2% y acumuló un incremento interanual del 46%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el organismo, la suba estuvo impulsada por los aumentos del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado.

Durante los primeros nueve meses del año, los sueldos mostraron un avance del 30,4% respecto de diciembre de 2024. En el detalle por sectores, el incremento fue de 20,4% en el empleo privado formal, 23,9% en el público y 77% entre los trabajadores informales, que continúan recuperando parte de lo perdido durante el año pasado.

En la comparación interanual, el mayor salto se observó también entre los asalariados no registrados, cuyos ingresos mejoraron 120,2%, frente al 32,9% de los trabajadores del sector privado registrado y al 35% del sector público.

Dentro del empleo estatal, los salarios del subsector público nacional crecieron 1,3% en septiembre y acumulan un alza del 16% en lo que va del año. En tanto, en los gobiernos provinciales, la mejora mensual fue del 1,1% y la variación acumulada llegó al 27,1%.

A pesar de las subas, el avance de los ingresos quedó levemente por debajo de la inflación, que en septiembre superó el 2,1%, aunque el retroceso es mucho menor que las pérdidas sufridas durante 2024.

Temas Luis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
5

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
6

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Más Noticias
Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios