Los salarios aumentaron 2,2% durante septiembre: ¿se ubicaron por encima de la inflación?

El índice de salarios registró en septiembre un aumento del 2,2% y acumuló un incremento interanual del 46%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De acuerdo con el organismo, la suba estuvo impulsada por los aumentos del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado.
Durante los primeros nueve meses del año, los sueldos mostraron un avance del 30,4% respecto de diciembre de 2024. En el detalle por sectores, el incremento fue de 20,4% en el empleo privado formal, 23,9% en el público y 77% entre los trabajadores informales, que continúan recuperando parte de lo perdido durante el año pasado.
En la comparación interanual, el mayor salto se observó también entre los asalariados no registrados, cuyos ingresos mejoraron 120,2%, frente al 32,9% de los trabajadores del sector privado registrado y al 35% del sector público.
Dentro del empleo estatal, los salarios del subsector público nacional crecieron 1,3% en septiembre y acumulan un alza del 16% en lo que va del año. En tanto, en los gobiernos provinciales, la mejora mensual fue del 1,1% y la variación acumulada llegó al 27,1%.
A pesar de las subas, el avance de los ingresos quedó levemente por debajo de la inflación, que en septiembre superó el 2,1%, aunque el retroceso es mucho menor que las pérdidas sufridas durante 2024.
