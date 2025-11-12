La suba en alimentos motorizó la inflación tucumana, que en octubre fue del 2,5%

La variación de los precios durante octubre no ha sido un camino de flores; los tucumanos tuvieron que hacer demasiada gimnasia financiera para lidiar con la inflación que, el mes pasado, trepó al 2,5%, un poco más elevada que la que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el país, y que fue del 2,3%.
De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia, la mayor variación del período corresponde a la categoría “Recreación y cultura” (4,6%) seguida por “Educación” (4%) y por “Bebidas alcohólicas y tabaco” (3,8%). ¿Cuáles son los servicios que más se encarecieron? El organismo que dirige Pedro Rollán ha detectado, en el relevamiento mensual, que el ramo de flores costó casi un 21% más que en septiembre, que ir al gimnasio se encareció casi un 4,5% y que salir a bailar o concurrir a una pub fue en octubre un 5,8% más oneroso que en septiembre.
En cuanto a la categoría de Educación, las variaciones han sido dispares durante el décimo mes del año: “Enseñanza primaria” (4,38%), “Enseñanza media” (3,72%), “Enseñanza universitaria” (0,44%) y “Preescolar” (4,28%).
Las bebidas alcohólicas y el tabaco también registraron aumentos: “Cigarrillos” (5,86), “Vino tinto” (2,39%), “Vino común” (1,17%), “Cerveza en botella” (4,95%) y “Cerveza en lata” (5,66%).
En la suba inflacionaria de octubre el peso de los alimentos tuvo una fuerte incidencia en el índice general. Con una variación global del 2,7%, los principales incrementos se dieron en “Gaseosa base cola” (2,21%), “Nalga” (3,77%), “Pan francés tipo mignon” (1,8%), “Pan francés tipo flauta” (1,54%), “Carnaza común” (1,42%), “Lomo” (2,91%) y “Yogur firme” (4,48%).
La inflación acumulada hasta octubre con respecto a diciembre de 2024 es de 23,4%, indica el informe de Estadística.