La suba en alimentos motorizó la inflación tucumana, que en octubre fue del 2,5%

De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia, la mayor variación del período corresponde a la categoría “Recreación y cultura” (4,6%) seguida por “Educación” (4%) y por “Bebidas alcohólicas y tabaco” (3,8%). ¿Cuáles son los servicios que más se encarecieron? El organismo que dirige Pedro Rollán ha detectado, en el relevamiento mensual, que el ramo de flores costó casi un 21% más que en septiembre, que ir al gimnasio se encareció casi un 4,5% y que salir a bailar o concurrir a una pub fue en octubre un 5,8% más oneroso que en septiembre.