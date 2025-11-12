Secciones
EconomíaNoticias económicas

La suba en alimentos motorizó la inflación tucumana, que en octubre fue del 2,5%

Aunque no tienen tanto peso en el índice general, las flores se encarecieron casi un 21%, salir a bailar costó un 5,8% más e ir al gym se reajustó un 4,5%

ARCHIVO ARCHIVO FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

La variación de los precios durante octubre no ha sido un camino de flores; los tucumanos tuvieron que hacer demasiada gimnasia financiera para lidiar con la inflación que, el mes pasado, trepó al 2,5%, un poco más elevada que la que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el país, y que fue del 2,3%.

De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia, la mayor variación del período corresponde a la categoría “Recreación y cultura” (4,6%) seguida por “Educación” (4%) y por “Bebidas alcohólicas y tabaco” (3,8%). ¿Cuáles son los servicios que más se encarecieron? El organismo que dirige Pedro Rollán ha detectado, en el relevamiento mensual, que el ramo de flores costó casi un 21% más que en septiembre, que ir al gimnasio se encareció casi un 4,5% y que salir a bailar o concurrir a una pub fue en octubre un 5,8% más oneroso que en septiembre.

En cuanto a la categoría de Educación, las variaciones han sido dispares durante el décimo mes del año: “Enseñanza primaria” (4,38%), “Enseñanza media” (3,72%), “Enseñanza universitaria” (0,44%) y “Preescolar” (4,28%).

Las bebidas alcohólicas y el tabaco también registraron aumentos: “Cigarrillos” (5,86), “Vino tinto” (2,39%), “Vino común” (1,17%), “Cerveza en botella” (4,95%) y “Cerveza en lata” (5,66%).

En la suba inflacionaria de octubre el peso de los alimentos tuvo una fuerte incidencia en el índice general. Con una variación global del 2,7%, los principales incrementos se dieron en “Gaseosa base cola” (2,21%), “Nalga” (3,77%), “Pan francés tipo mignon” (1,8%), “Pan francés tipo flauta” (1,54%), “Carnaza común” (1,42%), “Lomo” (2,91%) y “Yogur firme” (4,48%).

La inflación acumulada hasta octubre con respecto a diciembre de 2024 es de 23,4%, indica el informe de Estadística.

Temas Inflación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
5

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
6

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Más Noticias
Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Por qué Johnny Depp está en Argentina: todos los detalles de su visita y su agenda completa

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios