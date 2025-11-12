¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2025?

Con el calendario marcando los días, trabajadores y jubilados se preparan para recibir uno de los ingresos más significativos del año: el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido popularmente como aguinaldo. Instituido en 1945, este monto se paga en dos cuotas anuales y genera expectativa al llegar julio y diciembre.
Formalmente, el aguinaldo es una retribución que corresponde a empleados en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, así como a jubilados y pensionados en el país. Es fundamental recordar que esta retribución se otorga a quienes mantienen un vínculo formal regulado por leyes laborales, por lo que no alcanza a monotributistas, trabajadores informales o profesionales independientes.
Las cuotas del año
La primera cuota del aguinaldo de 2025 tenía una fecha límite clara, donde la Ley 23.041 establecía que el pago debía realizarse antes del 30 de junio. No obstante, muchas empresas fueron previsoras y optaron por adelantar el desembolso a la semana del 23 de junio para facilitar su gestión administrativa y operativa.
El marco legal ofrece un pequeño margen de maniobra a los empleadores, contemplando un plazo de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento.
¿Cuándo se cobra la segunda cuota del aguinaldo?
En cuanto al segundo pago del año, la Ley 23.041 estipula que debe ser abonado antes del 18 de diciembre. Esto busca que los trabajadores cuenten con ese ingreso adicional para afrontar los gastos típicos de las fiestas de fin de año.
Es importante destacar que el incumplimiento de cualquiera de estos plazos puede derivar en sanciones legales para los empleadores, lo que brinda al trabajador una vía legal para exigir el pago inmediato del aguinaldo, un recurso fundamental para su equilibrio financiero.
Cómo realizar el cálculo de lo que te corresponde
El cálculo del aguinaldo es un proceso sencillo, pero requiere identificar el monto correcto: se determina tomando el 50% del salario mensual más alto percibido durante el semestre en cuestión. Para la cuota de junio, se debe considerar el mejor sueldo obtenido entre enero y junio. Es fundamental saber que solo se incluyen conceptos remunerativos como el sueldo básico, horas extras y comisiones.
Quedan excluidos de este cálculo los pagos no remunerativos, bonos extraordinarios, asignaciones familiares o reintegros. Si usted no trabajó el semestre completo, el aguinaldo se calculará de forma proporcional mediante la fórmula: Mejor salario mensual multiplicado por los meses trabajados, dividido por 12. Este método garantiza un pago justo según el tiempo efectivo de prestación de servicios.