¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2025?

Formalmente, el aguinaldo es una retribución que corresponde a empleados en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, así como a jubilados y pensionados en el país. Es fundamental recordar que esta retribución se otorga a quienes mantienen un vínculo formal regulado por leyes laborales, por lo que no alcanza a monotributistas, trabajadores informales o profesionales independientes.