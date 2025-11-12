Secciones
EconomíaNoticias económicas

Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: ¿cuándo comienzan a depositar?

Comenzará a acreditarse a principios de diciembre y se sumará al haber mensual y el bono de refuerzo para los jubilados que perciben la mínima.

Ya están confirmadas las fechas del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados Ya están confirmadas las fechas del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados
Hace 1 Hs

El gobierno nacional, a través del ANSES, ya definió las fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados. Hoy, además se conocerá el monto específico del Sueldo Anual Complementario, luego de que el INDEC difunda la última cifra de la inflación, correspondiente al mes de octubre.

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás, por lo que el dato de octubre será clave para establecer el nuevo valor del haber mínimo y, en consecuencia, el medio aguinaldo que pagará la ANSES antes de fin de año.

De cuánto será el aumento de diciembre para jubilados

Según estimaciones de consultoras privadas, el incremento previsional rondaría el 2,1%, aunque el número final será confirmado por el INDEC tras la publicación del índice inflacionario. Con este valor, el haber mínimo bruto pasaría a ubicarse cerca de $340.000, mientras que el medio aguinaldo sería de aproximadamente $170.000.

De mantenerse el bono de $70.000 —sin retroactividad—, los jubilados que cobran la mínima recibirían un ingreso total estimado de $580.000 brutos en diciembre, sumando aumento, aguinaldo y bono.

Ya están las fechas de pago del aguinaldo y el bono de jubilados

ANSES realizará el pago de los tres conceptos (aumento, aguinaldo y bono extraordinario) en una única liquidación, cuyo cronograma comenzará el 9 de diciembre con los documentos terminados en 0 y finalizará el 23 de diciembre.

De confirmarse las proyecciones, este cierre de año sería uno de los más altos en términos de ingresos para los jubilados desde la implementación de la movilidad mensual.

Más de 7 millones de jubilados y pensionados serán beneficiarios del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. El pago se sumará al refuerzo adicional que el Gobierno viene otorgando desde agosto para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Calendario de cobro del aguinaldo — diciembre 2025

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Empleadas domésticas 2025: cuándo se oficializará el nuevo aumento salarial y cómo impactará en cada categoría

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Venta de viviendas ProCreAr: las cinco claves para entender las subastas que hará el Estado

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Abrió Vestcasa en Argentina: el mega outlet brasileño que ofrece productos para el hogar a precios imbatibles

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios