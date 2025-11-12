Anses confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: ¿cuándo comienzan a depositar?

El gobierno nacional, a través del ANSES, ya definió las fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados. Hoy, además se conocerá el monto específico del Sueldo Anual Complementario, luego de que el INDEC difunda la última cifra de la inflación, correspondiente al mes de octubre.
De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás, por lo que el dato de octubre será clave para establecer el nuevo valor del haber mínimo y, en consecuencia, el medio aguinaldo que pagará la ANSES antes de fin de año.
De cuánto será el aumento de diciembre para jubilados
Según estimaciones de consultoras privadas, el incremento previsional rondaría el 2,1%, aunque el número final será confirmado por el INDEC tras la publicación del índice inflacionario. Con este valor, el haber mínimo bruto pasaría a ubicarse cerca de $340.000, mientras que el medio aguinaldo sería de aproximadamente $170.000.
De mantenerse el bono de $70.000 —sin retroactividad—, los jubilados que cobran la mínima recibirían un ingreso total estimado de $580.000 brutos en diciembre, sumando aumento, aguinaldo y bono.
Ya están las fechas de pago del aguinaldo y el bono de jubilados
ANSES realizará el pago de los tres conceptos (aumento, aguinaldo y bono extraordinario) en una única liquidación, cuyo cronograma comenzará el 9 de diciembre con los documentos terminados en 0 y finalizará el 23 de diciembre.
De confirmarse las proyecciones, este cierre de año sería uno de los más altos en términos de ingresos para los jubilados desde la implementación de la movilidad mensual.
Más de 7 millones de jubilados y pensionados serán beneficiarios del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre del año. El pago se sumará al refuerzo adicional que el Gobierno viene otorgando desde agosto para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Calendario de cobro del aguinaldo — diciembre 2025
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (SIPA)
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre