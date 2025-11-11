Luis Caputo defendió el sistema de bandas: “Argentina es un país muy sensible a cualquier shock”

En ese sentido, Caputo advirtió que “no puede seguir siendo capitalismo o comunismo”, y agregó: “Sino cada dos años vamos a tener condiciones como la que tuvimos nosotros durante los últimos 4 meses o lo que pasó con Macri en 2019, que pierde una elección primaria y terminamos 5 años más con cepo. Mientras la alternativa sea tan alocada, no podemos tener flotación, cepo, flotación, cepo”.