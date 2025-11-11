Luis Caputo defendió el sistema de bandas: “Argentina es un país muy sensible a cualquier shock”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, justificó este martes la decisión de mantener el sistema de bandas cambiarias implementado en la cotización del dólar oficial. Según explicó, la medida responde a que “Argentina es un país muy sensible a cualquier shock”.
El funcionario expuso ante empresarios durante el Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES), donde defendió la política cambiaria del Gobierno y descartó, por el momento, avanzar hacia una “flotación libre” del tipo de cambio.
Durante su presentación, Caputo recordó que “algunos proponen flotar” y, si bien consideró que es una alternativa a analizar en el futuro, aseguró que el país “aún mantiene una enorme volatilidad en la demanda de dinero”, lo que impide implementar ese esquema en la actualidad.
El ministro enumeró tres razones por las cuales el sistema de bandas resulta, a su juicio, “superador”, y destacó que la volatilidad es la principal.
“En segundo lugar, el mercado de cambios en Argentina es un mercado muy poco profundo. Vos no podés darte el lujo de flotar libremente en un mercado que, por ejemplo hoy, después de dos horas de abierto, se habían operado u$s13 millones. No es serio. Para poder ir a una flotación libre tenés que tener un mercado profundo”, argumentó.
Además, planteó una tercera condición vinculada a la estabilidad institucional. “El tercero es que, para graduarnos de ser un país serio, necesitamos menos volatilidad política. No podemos seguir teniendo como alternativa al comunismo”, sostuvo.
En ese sentido, Caputo advirtió que “no puede seguir siendo capitalismo o comunismo”, y agregó: “Sino cada dos años vamos a tener condiciones como la que tuvimos nosotros durante los últimos 4 meses o lo que pasó con Macri en 2019, que pierde una elección primaria y terminamos 5 años más con cepo. Mientras la alternativa sea tan alocada, no podemos tener flotación, cepo, flotación, cepo”.
Finalmente, el titular de Economía enfatizó que “las bandas son una manera de flotar de una manera mucho más previsible para la gente, sin sobresaltos”, y reafirmó que el actual esquema cambiario seguirá vigente mientras persistan las condiciones de inestabilidad.