Tan Biónica tocará en el Estadio de Vélez: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

Además de su nuevo cancionero, también se planea un espectáculo donde los fanáticos puedan disfrutar de sus canciones que se convirtieron en clásicos del pop argentino. Con sus integrantes originales (Chano, Bambi, Diega y Seby), la banda está en uno de sus mejores momentos, al estar consagrados como ídolos y con una nueva mentalidad en la manera de afrontar la música con madurez.