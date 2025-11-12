Secciones
Tan Biónica tocará en el Estadio de Vélez: ¿cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

El concierto en el Estadio Vélez será para presentar "El Regreso" el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez.

Hace 1 Hs

Tan Biónica marcó su regreso con toda velocidad, después de publicar su reciente álbum posterior a una pausa de 10 años, la banda vuelve con muchos proyectos enormes. Entre ellos, está un recientemente anunciado concierto en el Estadio Vélez, para presentar "El Regreso" el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez.

Además de su nuevo cancionero, también se planea un espectáculo donde los fanáticos puedan disfrutar de sus canciones que se convirtieron en clásicos del pop argentino. Con sus integrantes originales (Chano, Bambi, Diega y Seby), la banda está en uno de sus mejores momentos, al estar consagrados como ídolos y con una nueva mentalidad en la manera de afrontar la música con madurez.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Tan Biónica en Vélez en 2026?

Las entradas para esta 27 de marzo en el Estadio de Vélez tienen diferentes montos según la ubicación de la misma:

-Campo Vip $130000+SC.

-Campo General $80000+SC.

-Platea Pref. Norte y Sur $120000+SC.

-Platea Norte y Sur $95000+SC.

-Platea Alta Norte y Sur $60000+SC.

¿Cómo comprar entradas para Tan Biónica en Vélez?

-Preventa exclusiva BBVA Visa: desde el miércoles 12 de noviembre a las 12 hs, disponible a través de Enigma Tickets.

-6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA Visa, pagando únicamente a través de Modo.

-Venta general: una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago, también por EnigmaTickets.

¿Cuál es el listado completo de las canciones del nuevo disco?

-“El alma en el camino”.

-“Tus cosas” (feat. Airbag).

-“El problema del amor”.

-“Mi vida” (feat. Andrés Calamaro).

-“En mi mundo”.

-“Mil días”.

-“X=4”.

-“Santa María”.

-“Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole).

-“La invención”.

