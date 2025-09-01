Secciones
“El mejor disco de Tan Biónica”: Chano encendió la chispa y anticipó su próximo trabajo musical

El cantante contó que pudo explorar nuevos mundos y que hay mucho trabajo detrás del próximo lanzamiento de su banda.

Hace 16 Min

Este domingo para cerrar el día, Chano Charpentier compartió una esperada noticia, el regreso de la discografía de Tan Biónica. El artista se mostró más que emocionado por haber finalizado su último trabajo musical e hizo una declaración que sorprendió y generó expectativas por igual.

Desde el estudio, Chano aseguró haber terminado su trabajo creativo y haber entregado las canciones que formarán parte de la siguiente pieza discográfica. “Me siento un compositor mucho mejor que antes, porque me preparé mucho”, contó también en un video que compartió en Instagram y que rápidamente alcanzó los 54.000 “Me gusta”.

“Trabajé muchísimo, leí muchísimo, exploré y pude crear diferentes mundos y universos fantásticos a los que nunca había podido entrar y en este disco lo logré”, reflexionó Chano, emocionando a sus fanáticos. Enseguida su nombre ingresó entre las tendencias de las redes sociales, gracias a los usuarios que empezaron a comentar la novedad.

El próximo disco de Tan Biónica: un trabajo de hermanos

Si de algo se enorgullece Chano es de poder trabajar con su hermano Gonzalo Charpentier –mejor conocido como Bambi–, que es corista, bajista y tecladista de la banda. En esta oportunidad Bambi también jugó un rol fundamental para la realización musical. “Muchas de estas aventuras fueron compartidas con Bambi, que es el productor del disco. Compartimos muchísimas canciones que hicimos juntos, fue hermoso”, compartió el cantante.

Pero lo que más generó expectativas fue la contundente emoción con la que Chano habló de su trabajo, al que se refirió como “las mejores canciones” y “el mejor disco” que hizo en su vida. “Se viene, para mí, el mejor disco de Tan Biónica, por lejos”. También compartió su deseo de que su música llegue al público de la misma manera que él la percibió.

Bambi compartió la emoción de su hermano. “La rompiste. Discazo en la cocina. De los que más disfrutamos haciéndolo. Para nosotros, para aquellos que nos acompañan y nos esperaron. Ojalá podamos acompañar sus vidas con esta música. De corazón, de mil amores”, comentó en el posteo Gonzalo.

También Diego Lichtenstein, el baterista de la banda, dejó su comentario en el posteo. “Cuando hay química, la magia sucede sola. Se alinearon cuatro planetas”, dijo en referencia al equipo, del que también forma parte Agustín “Chapel” Zubillaga.

