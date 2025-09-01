“El mejor disco de Tan Biónica”: Chano encendió la chispa y anticipó su próximo trabajo musical

Pero lo que más generó expectativas fue la contundente emoción con la que Chano habló de su trabajo, al que se refirió como “las mejores canciones” y “el mejor disco” que hizo en su vida. “Se viene, para mí, el mejor disco de Tan Biónica, por lejos”. También compartió su deseo de que su música llegue al público de la misma manera que él la percibió.