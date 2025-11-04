El regreso de Tan Biónica: todo sobre el nuevo álbum que emociona a sus fans

La larga espera concluyó para los seguidores de Tan Biónica. Tras casi diez años desde su separación inicial y luego del exitoso reencuentro de 2023 con la gira “La última noche mágica”, la banda liderada por Chano Charpentier presentó su esperado nuevo álbum de estudio, titulado El Regreso. Este lanzamiento consolida su vuelta triunfal, marcando una nueva etapa en la escena musical.
El nuevo material discográfico, "El Regreso", ofrece un tracklist que comprende un total de diez temas inéditos. Entre las nuevas canciones se destacan importantes colaboraciones con reconocidos artistas. El álbum incluye participaciones de Airbag, Nicki Nicole y Andrés Calamaro.
Cuándo sale el nuevo disco de Tan Bionica
El lanzamiento de este disco ocurre después de un período de inactividad de la banda que comenzó en 2016. La expectativa que generó el nuevo material es enorme, sobre todo porque la gira internacional de 2023 vendió más de medio millón de tickets. Este éxito impulsó a Chano, Bambi, Seby y Diega a la creación de este nuevo trabajo discográfico.
El nuevo álbum de Tan Biónica está disponible para todos desde la medianoche de este martes 4 de noviembre. Por ello, sus fanáticos ya pueden disfrutar de las nuevas canciones en las principales plataformas digitales, como Spotify y YouTube. La fecha del cuarto día de noviembre se eligió de forma intencional: constituye un claro guiño a su exitosa canción “La melodía de Dios”, que contiene la famosa frase “Con vos es 4 de noviembre cada media hora”.
¿Cuál es el listado completo de las canciones del nuevo disco?
-“El alma en el camino”.
-“Tus cosas” (feat. Airbag).
-“El problema del amor”.
-“Mi vida” (feat. Andrés Calamaro).
-“En mi mundo”.
-“Mil días”.
-“X=4”.
-“Santa María”.
-“Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole).
-“La invención”.