El regreso de Tan Biónica: todo sobre el nuevo álbum que emociona a sus fans

El nuevo álbum de Tan Biónica está disponible para todos desde la medianoche de este martes 4 de noviembre. Por ello, sus fanáticos ya pueden disfrutar de las nuevas canciones en las principales plataformas digitales, como Spotify y YouTube. La fecha del cuarto día de noviembre se eligió de forma intencional: constituye un claro guiño a su exitosa canción “La melodía de Dios”, que contiene la famosa frase “Con vos es 4 de noviembre cada media hora”.