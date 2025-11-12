Expectativa por el dato de inflación del Indec: consultoras prevén otro aumento superior al 2% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles 12 de noviembre, a las 16, el dato oficial de inflación correspondiente a octubre.
Por su parte, las consultoras privadas proyectaron que el índice de precios al consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, en línea con el registro del mes previo, cuando alcanzó el 2,1%.
Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), el IPC habría subido al 2,2% en el décimo mes del año. Además, las 42 consultoras que participan del informe estiman que el incremento de precios acumulado de 2025 se ubicaría en torno al 29,6%.
C&T Asociados midió en el Gran Buenos Aires (GBA) un alza del 2% mensual en octubre, apenas inferior al mes anterior. De esa forma, la variación interanual se redujo levemente del 30,3% en septiembre al 29,3%.
La firma Equilibra prevé un incremento del 2,1%, con una inflación núcleo cercana al 2,2%. En Bahía Blanca, Creebba estimó un aumento similar, mientras que EcoGo proyectó una aceleración al 2,4% y un acumulado de 25,8%.
Econoviews también calculó una suba del 2,4%, destacando mayores incrementos en frutas, verduras y carnes, según indicó Leila Garcia Keiman, economista de la firma, consignó el diario "Ámbito".
Principales aumentos de octubre
De acuerdo con C&T Asociados, el rubro Bienes y servicios varios lideró las subas con un 4,5%, impulsado por alzas en cigarrillos y artículos de tocador y belleza. Le siguieron Indumentaria y Esparcimiento, ambos en torno al 3%. “En indumentaria se observó el comportamiento típico de octubre, con la llegada de la ropa de verano. En esparcimiento, los aumentos se vinculan al feriado largo y al mayor tipo de cambio”, explicó la consultora.
Alimentos y bebidas mostró un alza del 1,4%, aunque con una aceleración hacia fin de mes. Se destacaron aumentos en panificados y carnes, mientras que los precios de aceites, frutas y lácteos se moderaron, y las verduras registraron una baja.
Por su parte, Equilibra, que elabora un índice nacional, reportó una fuerte dispersión en los precios, aunque con un promedio similar al de septiembre (2,1%). Los mayores incrementos se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+2,9%) y Transporte (+2,8%), seguidos de Bienes y servicios varios (+2,5%) y Alimentos y bebidas (+2,3%). Entre los bienes que impulsaron la inflación núcleo se destacaron autos, alquileres, servicios de salud privada y productos de cuidado personal.
Creebba registró aumentos en Transporte y comunicaciones (+3,5%), Educación (+2,9%), Bienes y servicios varios (+2,4%) y Alimentos y bebidas y Salud (+2,2% en ambos casos). Los autos 0 km subieron 5,6%, y los seguros y estacionamientos, 4,4%.
En el rubro educativo, donde se reflejó el incremento de las cuotas de colegios privados, el Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de esas instituciones.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias, al que consideró una herramienta que aporta previsibilidad. Aseguró que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026 y proyectó un crecimiento económico de entre 5% y 6% para ese año, en línea con una visión optimista sobre la recuperación macroeconómica del país.