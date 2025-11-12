Expectativa por el dato de inflación del Indec: consultoras prevén otro aumento superior al 2% en octubre

Principales aumentos de octubre

De acuerdo con C&T Asociados, el rubro Bienes y servicios varios lideró las subas con un 4,5%, impulsado por alzas en cigarrillos y artículos de tocador y belleza. Le siguieron Indumentaria y Esparcimiento, ambos en torno al 3%. “En indumentaria se observó el comportamiento típico de octubre, con la llegada de la ropa de verano. En esparcimiento, los aumentos se vinculan al feriado largo y al mayor tipo de cambio”, explicó la consultora.