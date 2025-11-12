Secciones
EconomíaNoticias económicas

Expectativa por el dato de inflación del Indec: consultoras prevén otro aumento superior al 2% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2025.

Sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos Sede del Instituto Nacional de Estadística y Censos
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles 12 de noviembre, a las 16, el dato oficial de inflación correspondiente a octubre. 

Por su parte, las consultoras privadas proyectaron que el índice de precios al consumidor (IPC) volvería a ubicarse por encima del 2%, en línea con el registro del mes previo, cuando alcanzó el 2,1%.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), el IPC habría subido al 2,2% en el décimo mes del año. Además, las 42 consultoras que participan del informe estiman que el incremento de precios acumulado de 2025 se ubicaría en torno al 29,6%.

C&T Asociados midió en el Gran Buenos Aires (GBA) un alza del 2% mensual en octubre, apenas inferior al mes anterior. De esa forma, la variación interanual se redujo levemente del 30,3% en septiembre al 29,3%. 

La firma Equilibra prevé un incremento del 2,1%, con una inflación núcleo cercana al 2,2%. En Bahía Blanca, Creebba estimó un aumento similar, mientras que EcoGo proyectó una aceleración al 2,4% y un acumulado de 25,8%. 

Econoviews también calculó una suba del 2,4%, destacando mayores incrementos en frutas, verduras y carnes, según indicó Leila Garcia Keiman, economista de la firma, consignó el diario "Ámbito".

Principales aumentos de octubre

De acuerdo con C&T Asociados, el rubro Bienes y servicios varios lideró las subas con un 4,5%, impulsado por alzas en cigarrillos y artículos de tocador y belleza. Le siguieron Indumentaria y Esparcimiento, ambos en torno al 3%. “En indumentaria se observó el comportamiento típico de octubre, con la llegada de la ropa de verano. En esparcimiento, los aumentos se vinculan al feriado largo y al mayor tipo de cambio”, explicó la consultora.

Alimentos y bebidas mostró un alza del 1,4%, aunque con una aceleración hacia fin de mes. Se destacaron aumentos en panificados y carnes, mientras que los precios de aceites, frutas y lácteos se moderaron, y las verduras registraron una baja.

Por su parte, Equilibra, que elabora un índice nacional, reportó una fuerte dispersión en los precios, aunque con un promedio similar al de septiembre (2,1%). Los mayores incrementos se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+2,9%) y Transporte (+2,8%), seguidos de Bienes y servicios varios (+2,5%) y Alimentos y bebidas (+2,3%). Entre los bienes que impulsaron la inflación núcleo se destacaron autos, alquileres, servicios de salud privada y productos de cuidado personal.

Creebba registró aumentos en Transporte y comunicaciones (+3,5%), Educación (+2,9%), Bienes y servicios varios (+2,4%) y Alimentos y bebidas y Salud (+2,2% en ambos casos). Los autos 0 km subieron 5,6%, y los seguros y estacionamientos, 4,4%.

En el rubro educativo, donde se reflejó el incremento de las cuotas de colegios privados, el Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de esas instituciones.

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, defendió el esquema de bandas cambiarias, al que consideró una herramienta que aporta previsibilidad. Aseguró que la inflación podría ubicarse por debajo del 1% mensual hacia mediados de 2026 y proyectó un crecimiento económico de entre 5% y 6% para ese año, en línea con una visión optimista sobre la recuperación macroeconómica del país.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro “Argentina Andina”: el país quiere convertirse en el segundo productor global del litio

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde
6

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Más Noticias
Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Comentarios