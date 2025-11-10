Secciones
Caputo ratificó las bandas cambiarias: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

El ministro de Economía defendió el esquema cambiario y proyectó una fuerte caída de la inflación para 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del sistema de bandas cambiarias y envió un mensaje de tranquilidad en torno al dólar: “Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada”. 

En una entrevista con La Nación +, defendió el esquema vigente, descartó una flotación total del tipo de cambio y anticipó un panorama optimista para 2026, con una inflación que podría caer por debajo del 1% mensual hacia mitad de año.

“Me siento cómodo con cualquier precio del dólar que esté dentro de la banda, como va a estar. Sé que no puede pasar el techo de la banda. Preferiría que no fuera al piso, porque si hoy estuviera muy por debajo, no le haría bien a la economía”, afirmó.

Caputo sostuvo que el esquema actual “es superior a una flotación total”, ya que brinda previsibilidad en un contexto de fragilidad monetaria. “La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Argentina tiene una demanda de dinero muy frágil y, ante cualquier incertidumbre, la reacción inmediata es ir al dólar. Esto no ocurre en todos los países”, explicó.

En esa línea, agregó: “Si flotáramos, hasta podría funcionar bien. Pero esa decisión, ajustada por riesgo, no vale la pena. Con las bandas cambiarias flotamos de manera gradual. Logramos el mismo efecto, pero con más tranquilidad. Si el dólar sube al techo de la banda, de ahí no pasa. Así que andá a dormir tranquilo”.

“La inflación va a colapsar”

El ministro proyectó una fuerte desaceleración de la inflación, incluso por debajo del 1% mensual a mediados de 2026. “Bajar del 2% es más difícil que bajar de dos dígitos, pero dentro de los próximos doce meses Argentina va a converger a inflaciones internacionales”, anticipó.

A su vez, atribuyó el parate económico de los últimos meses al “riesgo kuka”, aunque señaló que ese escenario cambió tras las elecciones. “Hubo un cambio al día siguiente de la elección. Fue un espaldarazo espectacular y vamos a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el cuarto trimestre. El año que viene Argentina podría crecer entre 5% y 6%”, aseguró.

Caputo también explicó que la suba de tasas de interés previa a las elecciones legislativas respondió a “una política de guerra”. “Siempre dijimos que después de las elecciones se iba a normalizar. Si seguimos con este rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a seguir bajando y las tasas también”, agregó.

Reformas y proyectos en agenda

El titular del Palacio de Hacienda adelantó que el Gobierno enviará al Congreso la ley de Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, para que sean debatidos durante las sesiones extraordinarias.

También confirmó que la reforma laboral será presentada próximamente. “Desde Economía le vamos a sumar algunos lineamientos que incentiven aún más la formalización. Por ejemplo, bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de modo que los empleadores tengan mayor certidumbre, menores costos y menos litigiosidad”, explicó.

El ministro anticipó además una reducción “fuerte” de las deducciones del Impuesto a las Ganancias para personas físicas. “Cualquiera que pague Ganancias va a poder deducir desde una cafetera hasta la cuota de su crédito hipotecario. Eso incentiva a pedir factura y fomenta la formalización, que es el objetivo de la reforma laboral”, sostuvo.

En paralelo, el Ministerio de Economía trabaja en un nuevo régimen de creación de empleo. “Va a ser muy ventajoso para los empleadores. Argentina no crea empleo desde 2011. Para bajar impuestos, necesitamos crecer. Subir impuestos no es una opción. Si aumenta la formalidad y la economía crece, todos tendremos más recursos para bajar impuestos”, planteó.

Críticas a la oposición y acuerdo con Estados Unidos

Consultado sobre el panorama político, Caputo señaló que le gustaría ver “un peronismo mucho más racional” y advirtió que la alternativa para 2027 no debería ser “más capitalismo o comunismo”. “Esa dicotomía expone al país a escenarios de volatilidad”, subrayó. También cargó contra el kirchnerismo: “Ya tuvo muchas oportunidades y no puede seguir siendo la alternativa nacional”.

Por último, el ministro reveló detalles del acuerdo comercial que la Argentina firmará con Estados Unidos. “El pacto ya está listo y será anunciado por EE.UU., que actualmente tiene varios frentes de negociación abiertos. Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro”, concluyó Caputo.

