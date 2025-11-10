Caputo ratificó las bandas cambiarias: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

Caputo sostuvo que el esquema actual “es superior a una flotación total”, ya que brinda previsibilidad en un contexto de fragilidad monetaria. “La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Argentina tiene una demanda de dinero muy frágil y, ante cualquier incertidumbre, la reacción inmediata es ir al dólar. Esto no ocurre en todos los países”, explicó.