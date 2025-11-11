Secciones
SociedadActualidad

El portal del 11/11: ¿cuál es el significado y cómo manifestar?

Esta fecha es conocida como el Portal 11/11, debido a que e abre un portal idealpara manifestar deseos e intenciones profundas.

El portal del 11/11: ¿cuál es el significado y cómo manifestar?
Hace 1 Hs

El 11 de noviembre es una fecha particular para quienes atienden al mistisismo de los numeros, y las practicas como la astrología y la numerología. Esta fecha es conocida como el Portal 11/11, debido a que e abre un portal idealpara manifestar deseos e intenciones profundas.

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Esta oportunidad promete conectar la sincronia de los numeros en el universo. Existen varíos rituales que pueden abrircaminos misticos y energeticos. Estos tienen el objetivo de conectar con los propósitos de vida y a visualizar lo que queremos alcanzar.

Qué significado tiene el Portal 11/11

La combinación de números idénticos en 11/11 (día y mes) posee una relevancia especial en la numerología. El número 11 se considera un "número maestro", representa intuición, sensibilidad, iluminación y conexión con dimensiones superiores. Se afirma que el 11/11 funciona como una puerta cósmica hacia nuevas dimensiones de conciencia, donde las intenciones y pensamientos ejercen un impacto más fuerte en el universo.

Muchos creen que esta fecha motiva a sintonizar con el propósito personal y a visualizar lo que se desea alcanzar. Sugiere aprovechar esta "apertura energética" para pedir al universo aquello que se anhela profundamente. La frecuencia del número 11 activa la intuición y ayuda a alinearse con la misión de vida.

La importancia de manifestar durante el Portal 11/11

Manifestar en el Portal 11/11 se volvió una práctica popular para quienes buscan generar cambios en su vida. La energía disponible en esta fecha especial permite clarificar los deseos personales y amplificar el impacto de los pensamientos y emociones. Por esta razón, muchas personas realizan rituales, meditaciones o simplemente dedican unos minutos a escribir sus intenciones.

La claridad resulta la clave para una manifestación efectiva durante el 11/11. Este es el momento para visualizar de manera detallada lo que se desea atraer y confiar en que el universo está escuchando. Al proceder de este modo, la persona se alía con la energía de la creación y se abre a recibir lo que busca.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
4

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
5

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios