Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

La astróloga, Ludovica Squirru, compartió sus pronósticos para todos los signos del horóscopo chino, anticipando una semana de renovación energética para los días de 10 al 16 de noviembre. La intensa influencia del Dragón será protagonista en este período y se presenta como un poderoso catalizador para concretar cierres de ciclo, realizar una limpieza emocional y atraer la aparición de nuevas oportunidades económicas para todos los regidos por este calendario milenario.