Horóscopo chino y la energía del dragón: las predicciones de Ludovica Squirru para la semana del 10 al 16 de noviembre

La astróloga, Ludovica Squirru, compartió sus pronósticos para todos los signos del horóscopo chino, anticipando una semana de renovación energética para los días de 10 al 16 de noviembre. La intensa influencia del Dragón será protagonista en este período y se presenta como un poderoso catalizador para concretar cierres de ciclo, realizar una limpieza emocional y atraer la aparición de nuevas oportunidades económicas para todos los regidos por este calendario milenario.
Según las predicciones de Squirru para esta segunda semana de noviembre de 225, la energía general invita a una introspección y preparación para el cierre del año. Es un momento para agradecer las experiencias vividas, y clarificar los pensamientos. La astróloga enfatiza que, al acercarse el final del Año del Dragón, la directriz principal es "soltar lo viejo y agradecer lo aprendido", promoviendo un desapego de cargas pasadas para recibir el futuro.
Las predicciones de la semana del 10 al 16 de noviembre 2025, según Ludovica Squirru
Rata
Energías de renovación. Oportunidades laborales o proyectos entusiasmarán, pero se requiere evitar la dispersión. La clave reside en la organización y la confianza en la propia intuición. En el amor, llega el momento de expresar los sentimientos.
Búfalo (Buey)
La paciencia será puesta a prueba. Durante esta semana, se deberá mantener firmeza ante los cambios y no dejarse llevar por la ansiedad. Hacia el fin de la semana, noticias económicas alentadoras podrían recibirse. Momento ideal para meditar o reconectar con la naturaleza.
Tigre
Los astros impulsan la toma de decisiones. Una energía de acción rodea, permitiendo resolver temas postergados. En el trabajo, el liderazgo obtendrá reconocimiento. En lo personal, llega una etapa de mayor claridad emocional.
Conejo
El signo entra en una fase de introspección. Semana ideal para descansar y ordenar los pensamientos. No se deben forzar las cosas: lo que deba llegar, llegará. En lo amoroso, puede surgir una conversación sanadora con alguien del pasado.
Dragón
Brilla con fuerza. La suerte está del lado, sobre todo en lo profesional. Debe evitarse la impulsividad y mantener la humildad, pues el magnetismo podría despertar envidias. Ritual sugerido: encender una vela dorada el viernes 14 para atraer prosperidad.
Serpiente
Semana de transformaciones profundas. El universo pide cerrar etapas con gratitud. Una propuesta o idea creativa puede abrir una nueva puerta. Cuida el descanso: los sueños traerán señales importantes.
Caballo
Energía intensa y emocional. Existe el deseo de moverse, emprender y liberarse de cargas. Sin embargo, se necesita equilibrio: no tomar decisiones impulsivas. Un encuentro con una persona clave puede marcar un nuevo rumbo profesional.
Cabra
Uno de los signos más beneficiados. La energía fluye a favor, brindando calma, claridad y oportunidades. Semana propicia para reconciliaciones, acuerdos o firmas de contratos. En el amor, estabilidad y dulzura.
Mono
La fortuna comienza a moverse. Se abren caminos laborales y económicos. Se debe actuar con estrategia: no contar todo, solo avanzar. En el amor, una sorpresa podría venir de alguien que vuelve a buscar. Rituales de abundancia favorecidos el domingo 16.
Gallo
Podría sentirse algo agotado o confundido. No es momento de confrontar, sino de esperar que las cosas se acomoden. Evitar discusiones familiares y dedicar tiempo a los proyectos personales. El fin de semana traerá alivio y claridad.
Perro
Semana de gratitud y reflexión. Los astros invitan a valorar lo logrado y agradecer lo que ya se tiene. Pequeños cambios en la rutina pueden traer grandes resultados. Ideal para planificar el cierre del año con metas concretas.
Cerdo
Gran semana para la abundancia y el bienestar. La energía fluye con suavidad y podría recibirse una ayuda inesperada o una buena noticia económica. Si se está en pareja, el vínculo se afianza. En solitario, abrir el corazón: el amor podría sorprender.