Casación pide más audiencias para acelerar el juicio de los cuadernos

La Cámara Federal de Casación Penal decidió intervenir para acelerar el desarrollo del juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que están imputados Cristina Fernández de Kirchner y otras 86 personas. En una resolución adoptada ayer, los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, reunidos en el Acuerdo de Superintendencia del tribunal, convocaron a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 para el martes 18 de noviembre.