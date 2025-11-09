Cuadernos: detalles económicos colaterales

En cuanto a los empresarios, algunos sostuvieron que sus alternativas eran sobornar o no trabajar. Falso dilema. Un empresario grande puede denunciar. No es un almacenero barrial que evade un poco los impuestos o tiene un par de empleados en negro. Una firma importante es capaz de soportar las complicaciones legales pertinentes. Hasta sería parte de su responsabilidad social. En cambio, un ciudadano común tiene menos activos, capacidad financiera, ahorros y poder político. También dijeron que no sobornaban sino que hacían aportes de campaña. Pero si no había obras sin los correspondientes aportes igual era cohecho. No lo hace más disculpable sino que lleva a mirar también el mecanismo de financiamiento de partidos políticos. En este caso delito electoral o corrupción es lo mismo. Alguien vinculado al gobierno recibió un beneficio a cambio de entregar el favor del Estado. Que el beneficio fuera indirecto, por chances de continuar en el poder, y no directo al bolsillo no es gran diferencia.