Bonos en dólares siguen en alza y el riesgo país, en baja

Los papeles en moneda estadounidense mostraron alzas de hasta 4%, lideradas por el Global 2041, seguido por el Global 2038, el Global 2030 y el Bonar 2030.

POSITIVO. Analistas sostienen que la reunión que mantuvo Luis Caputo con inversores fue bien vista por el mercado.
Hace 1 Hs

Los bonos en dólares iniciaron la semana con una fuerte suba, impulsados por la señal política y económica que dejó trascender el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó a un grupo de inversores su intención de avanzar con un programa de recompra de deuda y fortalecimiento de reservas. La reacción fue inmediata en los mercados: los títulos soberanos alcanzaron máximos históricos y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos.

Los papeles en moneda estadounidense mostraron alzas de hasta 4%, lideradas por el Global 2041, seguido por el Global 2038 (2,6%), el Global 2030 (1,3%) y el Bonar 2030 (1,2%). En paralelo, el riesgo país, medido por el índice del J.P. Morgan, retrocedió 7,88%, ubicándose en 596 puntos básicos.

La mejora en los bonos se vincula con las expectativas en torno a una eventual operación de canje de deuda con respaldo de organismos internacionales, que busca liberar fondos destinados al financiamiento educativo. De concretarse en los términos proyectados, la iniciativa podría involucrar hasta U$S 16.300 millones en bonos.

Según estimaciones de la consultora 1816, la deuda total con bonistas asciende a U$S 91.851 millones, aunque su valor de mercado ronda los U$S 56.297 millones. Al descontar las tenencias del propio Estado —a través del BCRA y la ANSES—, el monto exigible se reduce a U$S 48.811 millones.

En los despachos financieros señalan que la atención está puesta en los títulos con vencimiento en 2029 y 2030, que concentran la mayor carga de pagos en el corto y mediano plazo. Un canje exitoso permitiría aliviar el perfil de vencimientos y reforzar la estrategia de acumulación de reservas, uno de los principales objetivos del equipo económico.

En tanto, el optimismo se reflejó también en la renta variable. El S&P Merval avanzó 3,3% hasta los 2.959.661,27 puntos, mientras que su versión en dólares escaló 3,9% a 2.023,30 puntos. Las acciones más destacadas fueron Ternium (6,4%), Aluar (5,6%), Grupo Supervielle (5,6%) y Comercial del Plata (5,2%). Entre los ADRs, las subas alcanzaron hasta 4%, con Central Puerto, BBVA Argentina, Loma Negra y Grupo Supervielle entre los papeles más favorecidos.

