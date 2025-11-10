Bonos en dólares siguen en alza y el riesgo país, en baja

Los bonos en dólares iniciaron la semana con una fuerte suba, impulsados por la señal política y económica que dejó trascender el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó a un grupo de inversores su intención de avanzar con un programa de recompra de deuda y fortalecimiento de reservas. La reacción fue inmediata en los mercados: los títulos soberanos alcanzaron máximos históricos y el riesgo país perforó los 600 puntos básicos.