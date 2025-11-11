La subastas de viviendas del plan Procrear se hará de forma virtual: cómo inscribirse

La primera semana de noviembre, el Gobierno nacional anunció la subasta de una serie de viviendas del plan Procrear. Según se informó, las propiedades forman parte de un listado de construcciones que nunca fueron adjudicadas. En esta oportunidad, miles de argentinos podrán participar por una de las viviendas ya que la puja se hará de forma virtual.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado será la encargada de llevar adelante el proceso que será totalmente virtual. El portal Subast.ar será la plataforma a la que los interesados deberán ingresar para poder formar parte de la puja. El sitio permite participar desde cualquier punto del país y garantiza la seguridad en las transacciones.
Cómo inscribirse para las subastas de viviendas Procrear
El primer paso será inscribirte en Subast.ar. La plataforma pide datos personales, fiscales y de contacto, domicilio legal y electrónico en Argentina y documentación que respalde la identidad y situación tributaria del interesado. Se deberá crear un perfil de oferente, es decir, del agente que hará ofertas por una casa determinada.
El segundo paso será hacer la inscripción en la subasta. En este paso se podrá seleccionar la vivienda de interés para empezar pujar por ella.
Aunque la fecha de la subasta aún no está definida, se espera más información desde los canales oficiales del Gobierno, que amplie datos al respecto, incluyendo los horarios en los que se podrá participar.
Las unidades corresponden a proyectos finalizados en años anteriores e incluyen tanto casas como departamentos, equipados con servicios básicos y conexiones instaladas. El precio base de los inmuebles será determinado mediante tasación que al efecto practique el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Requisitos para participar y adjudicación
Pueden participar tanto personas físicas como jurídicas, sin límites de edad ni necesidad de contar previamente con un crédito hipotecario aprobado. El único requisito excluyente es acreditar solvencia económica suficiente para cumplir con la operación.
El acto de subasta se realiza en fecha y horario fijados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que también publica los pliegos técnicos y legales. La propiedad se adjudica al mejor postor y toda la transacción —incluida la escrituración— se completa de manera digital.