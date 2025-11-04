El Gobierno anunció que rematará viviendas del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas

El Gobierno nacional iniciará la venta de viviendas construidas bajo el programa Procrear que nunca fueron adjudicadas. Se trata de unidades terminadas, distribuidas en distintos puntos del país, que quedaron vacantes por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios. Ahora, serán puestas a disposición del público a través de subastas online organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios del Estado.