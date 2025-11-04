El Gobierno anunció que rematará viviendas del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas

El Gobierno nacional iniciará la venta de viviendas construidas bajo el programa Procrear que nunca fueron adjudicadas. Se trata de unidades terminadas, distribuidas en distintos puntos del país, que quedaron vacantes por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios. Ahora, serán puestas a disposición del público a través de subastas online organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios del Estado.
Las unidades corresponden a proyectos finalizados en años anteriores e incluyen tanto casas como departamentos, equipados con servicios básicos y conexiones instaladas. Son propiedades destinadas al uso residencial familiar, ubicadas en barrios planificados con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a zonas urbanas.
La AABE, junto al Banco Hipotecario, será la encargada de publicar el detalle de la oferta disponible, con las características, precios base, ubicación y condiciones de cada lote. Los desarrollos abarcan distintas provincias, con barrios de escala media y conjuntos habitacionales construidos en terrenos fiscales. En la mayoría de los casos, las viviendas cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad variará según el predio, publicó Infobae.
Cómo será la subasta
Las ventas se realizarán bajo la modalidad de subasta pública online, a través de la plataforma digital oficial de la AABE. Allí se publicarán las fechas, horarios y requisitos para participar.
El procedimiento incluirá:
- Inscripción previa obligatoria en la plataforma.
- Acreditación de documentación personal y fiscal.
- Pago de una garantía de participación, cuyo monto se informará en cada caso.
- Presentación de ofertas electrónicas durante el período habilitado.
- Cada unidad tendrá un precio base y los interesados podrán realizar sus ofertas dentro del plazo fijado. Las viviendas serán adjudicadas a quienes resulten ganadores de cada remate.
Quiénes pueden participar
Podrán intervenir tanto personas físicas como jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos. No será necesario contar con un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para concretar la operación.
El Gobierno habilitará opciones de financiamiento bancario, cuyos detalles (tasas, plazos y condiciones) deberán consultarse con las entidades participantes una vez adjudicada la vivienda. No habrá restricciones por edad ni por condición laboral, pero sí se requerirán ingresos comprobables.
Qué pasa con los créditos Procrear vigentes
Esta medida no afecta a los beneficiarios actuales del programa. Quienes ya poseen un crédito Procrear continúan bajo las condiciones pactadas originalmente. La iniciativa se limita a las casas no asignadas y busca dar uso a los activos ociosos del Estado y generar ingresos por su comercialización.
Cómo inscribirse paso a paso
Una vez abierto el registro, los interesados deberán:
- Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE.
- Cargar los datos personales y la documentación requerida.
- Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente.
- Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas.
- Realizar las pujas dentro del plazo establecido.
Los ganadores deberán luego completar los trámites de adjudicación y escrituración, y acordar las condiciones de pago o financiamiento con la entidad designada, dentro de los plazos fijados.
El cronograma oficial de subastas será publicado en los próximos días por el Gobierno nacional. Las viviendas se incorporarán de forma progresiva, con distintas fechas para cada desarrollo. Cada lote incluirá información técnica, fotos, planos y ubicación para facilitar la evaluación de los interesados.
Los especialistas aconsejan revisar toda la documentación, analizar las condiciones del entorno y calcular la capacidad financiera antes de ofertar. También recuerdan que, en esta modalidad, la oferta ganadora implica un compromiso firme: si el comprador no concreta la operación, pierde la garantía depositada.
De este modo, el Ejecutivo busca reactivar un stock de viviendas que permanecía sin uso y poner en valor recursos públicos mediante un mecanismo transparente y abierto a toda la ciudadanía.