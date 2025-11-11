¿Encontraron agua en el 3I/ATLAS?: la señal que confirma la extraña naturaleza del objeto interestelar

El cometa interestelar 3I/ATLAS, un cuerpo celeste con una antigüedad que supera los 7000 millones de años, mantiene en vilo a la ciencia espacial desde su avistamiento en el mes de julio. Este visitante extrasolar ingresó en el Sistema Solar y cruzó el perihelio el pasado 29 de octubre, generando gran expectación dentro de la comunidad astronómica. La agencia NASA, por su parte, indicó que el misterio de la naturaleza de este objeto podrá resolverse de forma precisa alrededor del 19 de diciembre.