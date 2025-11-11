Secciones
SociedadActualidad

¿Encontraron agua en el 3I/ATLAS?: la señal que confirma la extraña naturaleza del objeto interestelar

La agencia NASA, por su parte, indicó que el misterio de la naturaleza de este objeto podrá resolverse de forma precisa alrededor del 19 de diciembre.

¿Encontraron agua en el 3I/ATLAS?: la señal que confirma la extraña naturaleza del objeto interestelar
Hace 1 Hs

El cometa interestelar 3I/ATLAS, un cuerpo celeste con una antigüedad que supera los 7000 millones de años, mantiene en vilo a la ciencia espacial desde su avistamiento en el mes de julio. Este visitante extrasolar ingresó en el Sistema Solar y cruzó el perihelio el pasado 29 de octubre, generando gran expectación dentro de la comunidad astronómica. La agencia NASA, por su parte, indicó que el misterio de la naturaleza de este objeto podrá resolverse de forma precisa alrededor del 19 de diciembre.

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

Recientemente, el cuerpo cósmico brindó un detalle crucial para descifrar su composición, revelando una señal que reafirma su naturaleza cometaria. Este comportamiento resulta típico de estos objetos, y los especialistas estudian similitudes con otros dos visitantes interestelares que se observaron durante 2017 y 2019. A pesar de los nuevos hallazgos, los expertos mantienen la cautela y esperan una mayor aproximación al planeta Tierra para una confirmación definitiva.

Se encontró la huella molecular del agua

El astro dejó dos marcas distintivas en el espacio radioastronómico, una acción clásica en los cometas. Dicha detección se registró en el espectro y reveló un detalle fundamental sobre los elementos que componen su interior. La señal probó la existencia de moléculas de hidroxilo (OH) absorbiendo la emisión de fondo.

La presencia de OH se detectó en dos líneas clásicas de radioastronomía, específicamente a 1665 y 1667 MHz. Esto significa que el fenómeno cósmico contiene o libera compuestos que involucran la presencia de agua. Adicionalmente, se conoció que esta estructura incluye rocas y hielo, similar a la composición del cometa 2I/Borisov.

Otros visitantes del sistema solar con la misma huella molecular

El 3I/ATLAS no es el primer objeto que visita el Sistema Solar procedente de otra estrella distante. Los astrónomos encontraron datos que prueban características compartidas con 1I/Oumuamua y 2I/Borisov, descubiertos en 2017 y 2019, respectivamente. 2I/Borisov fue localizado por el astrónomo aficionado crimeo Gennady Borisov, transformándose en un fenómeno mundial al provenir del exterior de nuestro sistema planetario. Las sondas de la ESA detectaron que, al aproximarse a la estrella, 3I/ATLAS comenzó a desprender gases y polvo que viajan a gran distancia.

Oumuamua fue el primer objeto de otra estrella lejana que visitó nuestro sistema y se localizó en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS, que utiliza Robert Weryk. El núcleo de 2I/Borisov, por otra parte, estaba compuesto por una aglomeración dispersa de hielos y partículas de polvo. Estos descubrimientos se transformaron en indicios importantes sobre cómo se crean los sistemas solares en otras regiones del universo, logrando la mayor proporción de longitud registrada hasta la fecha.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Así será el paso del cometa 3I/ATLAS: la NASA anunció cuándo estará más próximo a la Tierra

Así será el paso del cometa 3I/ATLAS: la NASA anunció cuándo estará más próximo a la Tierra

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

La predicción de Stephen Hawking que se asocia con el cometa 3I/ATLAS y aterró a todos

La predicción de Stephen Hawking que se asocia con el cometa 3I/ATLAS y aterró a todos

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

Lo más popular
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal
1

Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
2

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
3

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
5

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
6

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios