El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca: ¿se podrá ver desde la Tierra?

Desde que fue detectado en el sistema solar en julio, el cometa 3I/ATLAS acaparó la atención científica. Pese a que la NASA afirma que este objeto interestelar no supone ninguna amenaza para la Tierra (incluso con su paso relativamente cercano en diciembre), los astrónomos permanecen en alerta máxima. Las razones de este interés sostenido radican en las particularidades del cometa: un origen aún desconocido, una composición química inédita y un comportamiento que se sale de lo común para un objeto de su tipo.