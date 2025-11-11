Una "chica Almodovar" compartió un secreto de la vejez a Mario Pergolini y sorprendió a todos

Sobre esa misma línea, Maura dijo que reflexionó sobre lo positivo de tener esa edad porque conoce perfectamente la parte negativa. “Los inconvenientes ya los conozco. De los 70 a los 80 se nota un cambio, el cuerpo ya no responde igual, aunque intento hacer gimnasia y peso”, comentó. Por ello, Pergolini quiso saber qué era lo que más le gustaba a su invitada de tener 80 años y ella le reveló un secreto. “¿Las ventajas? Que se es una ancianita que dice lo que le da la gana. No permito que me molesten”, lanzó Carmen sin filtros, generando la sorpresa de Mario.