Una "chica Almodovar" compartió un secreto de la vejez a Mario Pergolini y sorprendió a todos

Carmen Maura brindó una entrevista especial a Mario Pergolini al aire de su programa Otro día perdido (eltrece), en la cual aprovechó para realizar un repaso sobre su presente artístico y recordar los inicios de su carrera en el ambiente. La conversación se desarrolló en un tono distendido y de confianza, permitiendo a la actriz profundizar en detalles poco conocidos de su trayectoria.
Durante la charla, la destacada artista española, a quien se conoce popularmente como “la chica Almodóvar” por su influyente trabajo con el director, compartió un secreto inesperado sobre su edad que provocó la risa y la sorpresa del conductor del ciclo. Este momento añadió un toque de humor al segmento y permitió una conexión más cercana entre la figura de Maura y el público, que pudo apreciar su espontaneidad y sentido del humor.
El gusto de Carmen Maura por su edad
“Tengo 80”, expresó Carmen, generando un aplauso en todo el estudio del programa. Luego de que Mario Pergolini le dijera que “está perfecta”, la artista explicó que cumplió su edad recientemente. Mencionó que hizo una fiesta íntima para tomar decisiones y buscar las ventajas de alcanzar los 80 años.
Sobre esa misma línea, Maura dijo que reflexionó sobre lo positivo de tener esa edad porque conoce perfectamente la parte negativa. “Los inconvenientes ya los conozco. De los 70 a los 80 se nota un cambio, el cuerpo ya no responde igual, aunque intento hacer gimnasia y peso”, comentó. Por ello, Pergolini quiso saber qué era lo que más le gustaba a su invitada de tener 80 años y ella le reveló un secreto. “¿Las ventajas? Que se es una ancianita que dice lo que le da la gana. No permito que me molesten”, lanzó Carmen sin filtros, generando la sorpresa de Mario.
La presiones de la edad y la exposición en el cine, según Carmen Maura
Durante la entrevista con Mario Pergolini, la actriz española también contó el motivo por el que nunca se mira a un espejo cuando filma películas. “En un rodaje jamás me miro al espejo. Cosa que resulta rarísima, por cierto. No existe ninguna actriz a la que le pase eso”, dijo para remarcar que nunca sintió presión por su físico.
Sin embargo, dejó en claro que es consciente de que otras mujeres del ambiente sí sufren de estas inseguridades. Por ello, se refirió a las operaciones estéticas: “Nunca jamás permití que me pinchen nada, ni que me hagan nada. Siempre pensé: soy la que soy. No estoy en contra de la persona a la que le guste hacerse esas cosas, pero a mí nunca me gustó, ni lo pienso”.