Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en "La Revuelta"

La expectativa generada por la presencia de la vocalista fue evidente desde el comienzo de la transmisión. Un instante cumbre ocurrió cuando Rosalía bajó las escaleras del decorado del edificio, propiciando su pase al plató del show. Además, la estrella musical obsequió a Broncano con un bizcocho casero que ella misma cocinó para la ocasión. También interpretó sin acompañamiento musical una estrofa de "Perla", una pieza musical que se incluye en su nuevo disco.