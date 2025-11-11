Récord histórico: Rosalía explotó el rating de la televisión española en "La Revuelta"

Durante el 10 de noviembre de 2025 la televisión nocturna experimentó una intensa rivalidad entre dos grandes formatos de entretenimiento de la pantalla chica. La Revuelta, conducido por David Broncano, presentó como invitada estelar a la aclamada artista Rosalía. Este encuentro, planificado para promocionar el nuevo álbum de la catalana, Lux, representó una fuerte apuesta para acaparar la atención de la audiencia.
El programa de RTVE compitió directamente contra El Hormiguero, donde el presentador Pablo Motos recibía a Andy, exintegrante del popular dúo Andy y Lucas. Los números finales confirmaron una clara victoria para el espacio de Broncano, quien logró ganar la contienda contra el de Requena y, además, consiguió su mejor registro histórico. De esta manera, Rosalía consolidó a La Revuelta como el programa más visto de la jornada en la Televisión Española.
Rosalia disparó el rating de la televisión española
Según las cifras emitidas por Kantar Media, y después analizadas por Barlovento Comunicación, la aparición de la artista catalana estableció un nuevo récord. El espacio de RTVE alcanzó un impresionante promedio de 2.706.000 telespectadores durante la emisión. Con ello, consiguió una cuota de pantalla del 20,4%, estableciéndose como el programa más visto en la historia de ese formato.
En esa misma noche de competencia, la propuesta de Antena 3 logró una audiencia media de 2.046.000 espectadores. Dicho formato obtuvo un 15,3% de cuota, manteniendo un liderazgo histórico dentro de su cadena, si bien sus números fueron inferiores a los de Broncano. El paso de la motomami por la pantalla chica superó con creces al resto de la programación del día.
¿Cómo fue la entrevista de Rosalía?
La edición protagonizada por Rosalía destacó no solo por sus excelentes cifras de rating, sino también por una innovadora puesta en escena que enfatizó el factor de entretenimiento. David Broncano sorprendió al público con una representación de una junta de vecinos instalada en el portal de un edificio. Dentro de los "vecinos" se encontraron celebridades como la futbolista Alexia Putellas, el director de cine Pedro Almodóvar y la exalcaldesa Manuela Carmena.
La expectativa generada por la presencia de la vocalista fue evidente desde el comienzo de la transmisión. Un instante cumbre ocurrió cuando Rosalía bajó las escaleras del decorado del edificio, propiciando su pase al plató del show. Además, la estrella musical obsequió a Broncano con un bizcocho casero que ella misma cocinó para la ocasión. También interpretó sin acompañamiento musical una estrofa de "Perla", una pieza musical que se incluye en su nuevo disco.