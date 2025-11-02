Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

El mundo radial experimenta una sacudida con una noticia largamente esperada: Mario Pergolini retorna a la icónica emisora Rock & Pop tras un lapso de catorce años. Este suceso constituye otro regreso sorpresivo para el reconocido conductor, quien previamente ya impactó al público con su vuelta a la televisión. El evento se concreta justo cuando la estación radial se prepara para celebrar su aniversario número 40, un hito que motiva este encuentro especial.
La esperada vuelta ocurrirá este domingo a las 10 de la mañana, hora en que Rock & Pop 95.9 pondrá al aire una emisión particular y muy significativa. Se trata del programa Ranking Rock & Pop – Edición 40 años, una cuenta regresiva que presentará las cuarenta canciones más elegidas y votadas por los oyentes. La presencia de Mario Pergolini como conductor invitado para este especial, que saldrá en vivo por FM y por streaming, dota al festejo de un gesto que toca fibras históricas de la estación.
¿Por qué vuelve Mario Pergolini a Rock and Pop?
La emisora anticipó que esta transmisión especial poseerá un "alto voltaje emocional", ofreciendo a la audiencia una dosis de recuerdos y anécdotas de antaño. La adrenalina propia de una cuenta regresiva se unirá a un recorrido musical que cruzará a muchas generaciones de público. En el listado se escucharán desde clásicos inmortales hasta himnos más recientes que el público seleccionó previamente.
El especial de aniversario no será simplemente un repaso veloz de grandes éxitos de cuatro décadas de historia. Este envío buscará narrar una historia completa a través de las canciones que realmente marcaron a los oyentes y a la radio. El tono de Pergolini es inconfundible y su sello se fusionará con la sonoridad tradicional de Rock & Pop para este programa crucial.
Mario Pergolini resulta una figura capital dentro del desarrollo de la radiofonía local. Previamente, él condujo tanto el Ranking como otros ciclos memorables como ¿Cuál es?. Aquel ciclo debutó en 1993 junto a Eduardo de la Puente y Marcelo Gantman, marcando una generación entera de escuchas con su estilo fresco. El programa ofreció una dinámica novedosa a la comunicación, implementando un lenguaje directo, un humor ácido y una complicidad que antes no se conocía con la audiencia.
¿Por qué Pergolini dejó la Rock and Pop?
La partida de Pergolini de la estación que lo hizo famoso tiempo atrás estuvo marcada por un episodio singular que expuso el peso de su figura. La decisión de dejar el aire de la emisora nació del gran agotamiento que generaba viajar a diario hasta la sede de la radio. El conductor resumió su punto de quiebre diciendo que le comunicó a Daniel Grinbank, propietario del medio en ese momento: "Renuncio". Señaló que esa rutina le hacía perder tiempo de su vida y, dado que le iba bien profesionalmente, ese desgaste resultaba innecesario.
La respuesta de Daniel Grinbank ante el anuncio de renuncia fue insólita y digna de la leyenda de la radio. El empresario fue hasta la casa de Mario Pergolini provisto de una guía Filcar y un compás para resolver la distancia con precisión cartográfica. Grinbank preguntó a Pergolini hasta qué punto se movería y, luego de que este marcara un límite geográfico, compró un edificio cercano para reubicar la estación. Este nivel de esfuerzo evidencia la magnitud de la influencia de Mario Pergolini en la radio argentina y la importancia de su talento.