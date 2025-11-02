Mario Pergolini vuelve a Rock & Pop después de 14 Años para un evento especial

La respuesta de Daniel Grinbank ante el anuncio de renuncia fue insólita y digna de la leyenda de la radio. El empresario fue hasta la casa de Mario Pergolini provisto de una guía Filcar y un compás para resolver la distancia con precisión cartográfica. Grinbank preguntó a Pergolini hasta qué punto se movería y, luego de que este marcara un límite geográfico, compró un edificio cercano para reubicar la estación. Este nivel de esfuerzo evidencia la magnitud de la influencia de Mario Pergolini en la radio argentina y la importancia de su talento.