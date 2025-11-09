Las estrategias de las provincias: ¿qué se comenta en el círculo rojo?

¿A la Rosada? Jaldo aguarda una convocatoria al diálogo
Los gobernadores dialoguistas desfilan por la Casa Rosada. Dos de ellos, más cercanos al tucumano Osvaldo Jaldo, mantuvieron encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con el designado ministro del Interior Diego Santilli. Se trata del salteño Gustavo Sáenz y del catamarqueño Raúl Jalil. El presidente Javier Milei ha dado instrucciones a sus colaboradores para que cierren filas con los aliados, de tal manera que, apenas se produzca la renovación parcial en el Congreso, el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 tenga vía libre para su sanción. Los mandatarios provinciales han sido claro respecto de la principal demanda del interior: reactivar la obra pública, que dinamiza la economía en cada jurisdicción. Se estima que Jaldo viaje a Buenos Aires entre el jueves y el viernes, probables fechas de la convocatoria al diálogo individual en la Rosada.
Unión norteña: las conversaciones para rearmar una liga regional
Las charlas telefónicas entre los gobernadores son incesantes. Desde antes de que Milei buscara el consenso para pedir el acompañamiento a las reformas estructurales en materia laboral, previsional e impositiva, varios mandatarios venían rearmando una miniliga regional que podría ampliarse a otros puntos cardinales. El “equipo del norte” está integrado por Jaldo, por Sáenz y por Jalil. A ellos se suma el misionero Hugo Passalacqua y el rionegrino Alberto Edgardo Weretilneck. Otro que se incorporaría al equipo norteño es el jujeño Carlos Sadir -de extracción radical- que, en los últimos tiempos, se ha mostrado con el grupo de Provincias Unidas pero que, por razones de distancia territorial y de filiación política, no está del todo convencido de continuar en esa coalición que integran el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, el correntino Gustavo Valdés, el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.
¿Y Zamora? El dilema santiagueño: del lado del noa o jugar solo
Uno de los grandes interrogantes que se plantea a la hora de armar el bloque regional pasa por la decisión que adoptará el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Si bien su mandato termina en diciembre, el santiagueño está armando su espacio con el que se presentará en el Senado, cuando asuma la banca el 10 de diciembre. Zamora ha dejado en manos de su jefe de Gabinete, Elías Suárez, la gobernación, mientras algunos allegados sostienen que su aspiración es luchar por una candidatura presidencial en 2027. Radical, pero con orientación kirchnerista, el santiagueño no tiene la misma afinidad política con sus pares del NOA, que han decidido alejarse de todo lo que signifique kirchnerismo. El dilema que se le plantea a futuro es si sumar a su provincia a lo que será la liga dialoguista o si, por el contrario, decide jugar en soledad. Más allá de este proceso, Zamora ha decidido mantener su agenda institucional con viajes al exterior. Por ejemplo, en los últimos días integró la delegación argentina que viajó a Estambul (Turquía), en el marco de la cumbre del Bósforo. En la oportunidad, representó a la Región Norte Grande.
En bloque: el peso de un interbloque dialoguista en el congreso
El mismo día de la cumbre postelectoral con el presidente Javier Milei, los gobernadores que han mostrado su alianza institucional con el Gobierno nacional agarraron una calculadora para establecer cuántas bancas contarán en caso de constituir un interbloque en el Congreso Nacional. El primer resultado fue 20 escaños en Diputados y 10 en la Cámara Alta. No es un dato menor si se toma en cuenta que Fuerza Patria contará, desde el 10 de diciembre, con apenas 28 senadores, lo que representa el 39% del cuerpo (en las últimas elecciones, el PJ ha perdido seis miembros). Es la representación más baja del peronismo desde 1983, superando incluso la crisis de 2009 tras la derrota electoral y la ruptura con el campo, indica el sitio especializado Parlamentario.com. De todas maneras, todo está en debate. Por ejemplo, no se sabe qué sucederá con los interbloques que responden a Fuerza Patria. La bancada oficialista, en tanto, tendrá solo el 28% de las bancas.
Los tucumanos: dos, con los pies dentro del plazo de Fuerza Patria, y una en la mira jaldista
¿Cómo encuentra a los representantes tucumanos el rearmado dentro de la Cámara Alta? En principio, los senadores Sandra Mendoza y Juan Manzur permanecerán en el interbloque del Frente Nacional y Popular, que preside el formoseño José Miguel Mayans. En ese mismo espacio están los representantes santiagueños, entre ellos Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del mandatario de la vecina provincia, que en un mes dejará el escaño y sin certezas de que Gerardo Zamora integre ese bloque. Tanto Manzur como Mendoza están en contacto con el gobernador, aunque no tienen en mente responder directamente a la Casa de Gobierno. Distinta es la situación de Beatriz Ávila. La senadora nacional “Por la Justicia Social” tiene un trato directo con el jaldismo al igual con su esposo, el ex intendente y líder del PJS, Germán Alfaro. En círculos cercanos al mandatario provincial trascendió que se harán intentos para que ese unibloque en el Senado se identifique con el nombre “Independencia”. Las conversaciones están abiertas.
En Diputados: los cambios que se vienen en el bloque Independencia
Agustín “Tin” Fernández y Elia Fernández de Mansilla dejarán la banca en la Cámara Baja dentro de un mes. Y eso es una preocupación adicional para el gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario había consolidado el “bloque Independencia”, que hasta ahora es presidido por “Tin” y que también es integrado por Gladys Medina. El titular del Poder Ejecutivo enfrenta varios desafíos en la próxima composición. Por un lado, quiere que la ex intendenta de Aguilares continúe en Diputados. Esto implica la renuncia de Medina que, a su vez, fue electa con mandato hasta 2029. Así, Elia Fernández continuará hasta dentro de dos años. Por el otro, Jaldo quiere conservar una bancada de, al menos, tres integrantes, más allá de que Pablo Yedlin y Carlos Cisneros sigan en la bandada de Unión por la Patria. En este sentido, entra en juego el actual legislador taficeño Javier Noguera. El mandatario tiene una charla pendiente con el ex intendente respecto del rol que tendrá en la estructura afín a la Casa de Gobierno. En la previa a la campaña, Noguera ha mostrado sus diferencias públicas con la gestión del presidente Javier Milei. Ese será, precisamente, el punto principal de la charla pendiente.
Bonus track, ¿sector público y los privados en una misma lista?
El fútbol es una pasión de multitudes. Y también un atractivo para políticos y para empresarios. Detrás de una camiseta siempre se dejan de lado las diferencias. Algunos empresarios y también varios funcionarios vienen manteniendo contactos para integrar una lista de unidad en uno de los clubes grandes de Tucumán: San Martín. Apellidos conocidos en el mundo futbolístico y de otros ámbitos están tratando de llegar a un acuerdo para encaminar el rumbo del “Santo de la Ciudadela”.