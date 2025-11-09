Las estrategias de las provincias: ¿qué se comenta en el círculo rojo?

¿Y Zamora? El dilema santiagueño: del lado del noa o jugar solo

Uno de los grandes interrogantes que se plantea a la hora de armar el bloque regional pasa por la decisión que adoptará el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Si bien su mandato termina en diciembre, el santiagueño está armando su espacio con el que se presentará en el Senado, cuando asuma la banca el 10 de diciembre. Zamora ha dejado en manos de su jefe de Gabinete, Elías Suárez, la gobernación, mientras algunos allegados sostienen que su aspiración es luchar por una candidatura presidencial en 2027. Radical, pero con orientación kirchnerista, el santiagueño no tiene la misma afinidad política con sus pares del NOA, que han decidido alejarse de todo lo que signifique kirchnerismo. El dilema que se le plantea a futuro es si sumar a su provincia a lo que será la liga dialoguista o si, por el contrario, decide jugar en soledad. Más allá de este proceso, Zamora ha decidido mantener su agenda institucional con viajes al exterior. Por ejemplo, en los últimos días integró la delegación argentina que viajó a Estambul (Turquía), en el marco de la cumbre del Bósforo. En la oportunidad, representó a la Región Norte Grande.