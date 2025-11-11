Secciones
Crisis en el transporte: la Municipalidad capitalina exige a UTA los telegramas de suspensión de los choferes

“Necesitamos saber qué pasó realmente con esos trabajadores. No vamos a permitir nuevas interrupciones del servicio sin información precisa”, señaló la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano.

El conflicto en el transporte público de pasajeros de San Miguel de Tucumán, al parecer, continúa. La Municipalidad capitalina reclamó formalmente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) la presentación de los telegramas que acrediten la suspensión de choferes, medida que desencadenó el reciente paro de colectivos.

“Queremos saber si efectivamente existieron las suspensiones que se anunciaron. Solicitamos la fundamentación y las notificaciones formales”, señaló la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, en diálogo con LA GACETA.

El municipio había elevado el pedido de informes el viernes pasado, luego de los conflictos que paralizaron el servicio. Sin embargo, Giuliano aseguró que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta oficial. “Nos enteramos a través de la prensa que UTA envió un informe, pero a la Municipalidad no llegó nada. Me gustaría saber si están los telegramas y si todo está debidamente fundamentado”, sostuvo.

Chahla advirtió que será "muy estricta" con los paros intempestivos del transporte: "Esto no puede volver a ocurrir"

Chahla advirtió que será “muy estricta” con los paros intempestivos del transporte: “Esto no puede volver a ocurrir”

El documento al que tuvo acceso este diario, fue emitido por la UTA y dirigido a las autoridades municipales. Allí el gremio informó que 117 trabajadores fueron suspendidos por las empresas del transporte, notificándolos mediante cartas documento. Según el sindicato, las copias de esas comunicaciones fueron adjuntadas al informe remitido.

Servicio de colectivos. LA GACETA (ARCHIVO) Servicio de colectivos. LA GACETA (ARCHIVO)

Para Giuliano, el episodio refleja la necesidad de ordenar y transparentar la relación entre las partes. “Nosotros actuamos con responsabilidad. La intendenta fue muy clara: vamos a ser inflexibles en el cumplimiento del servicio, porque lo que está en juego es el derecho de los usuarios”, enfatizó.

La funcionaria recordó además que el municipio viene realizando un seguimiento diario del sistema, tanto a través del Centro de Monitoreo de Transporte como de los reclamos ciudadanos. “Pedimos a los vecinos que sigan utilizando los códigos QR en las paradas o los canales habilitados para denunciar incumplimientos. Si el colectivo no llega, si está sucio o si el trato no es el adecuado, queremos saberlo. Estamos notificando a las empresas por cada irregularidad”, advirtió.

"Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán", criticó Berarducci

“Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán”, criticó Berarducci

El conflicto comenzó semanas atrás, cuando los empresarios del sector argumentaron que la situación económica era insostenible y anunciaron que se verían obligados a suspender choferes. Poco después, UTA lanzó un paro en rechazo a esas suspensiones, que afectó durante varias jornadas la prestación del servicio en la capital.

Con el paro ya levantado y los colectivos nuevamente en circulación, el municipio insiste en acceder a la documentación que confirme las medidas laborales adoptadas. “Necesitamos saber qué pasó realmente con esos trabajadores. No vamos a tomar decisiones ni permitir nuevas interrupciones del servicio sin información precisa”, concluyó Giuliano.

