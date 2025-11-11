“Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán”, criticó Berarducci

“Somos la provincia más chica del país y no tenemos un transporte eficiente. Eso se debe a la desidia, al desinterés y a la falta de conocimiento de quienes deben tomar decisiones. La movilidad urbana cambió en todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, pero Tucumán sigue con un sistema anacrónico y subsidiado que no da respuestas”, afirmó en diálogo con LG Play.