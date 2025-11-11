“Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cinco pícaros que manejan el transporte en Tucumán”, criticó Berarducci

El legislador Walter Berarducci fue categórico al analizar la situación del transporte público en Tucumán. “Tenemos la misma estructura de hace 50 años”, dijo a LA GACETA, y sostuvo que la provincia perdió una nueva oportunidad de encarar una reforma integral que responda a las necesidades actuales de los ciudadanos.
“Somos la provincia más chica del país y no tenemos un transporte eficiente. Eso se debe a la desidia, al desinterés y a la falta de conocimiento de quienes deben tomar decisiones. La movilidad urbana cambió en todo el mundo, sobre todo después de la pandemia, pero Tucumán sigue con un sistema anacrónico y subsidiado que no da respuestas”, afirmó en diálogo con LG Play.
Berarducci cuestionó la política de destinar recursos públicos a un modelo que, según dijo, “solo beneficia a unos pocos”. “Lo más fácil ha sido siempre darle plata a cuatro o cinco pícaros que manejan el transporte. Hoy los tucumanos estamos poniendo cerca de 8.000 millones de pesos mensuales -entre subsidios provinciales, municipales y boletos gratuitos- para sostener un servicio deplorable”, señaló.
El legislador recordó que desde hace años plantea la creación de un consorcio provincial de transporte, que permita coordinar políticas entre los municipios y el gobierno provincial. “No se puede seguir improvisando. Hace falta una planificación que contemple los cambios demográficos, económicos y sociales de la provincia. Los recorridos y frecuencias actuales son los mismos que hace medio siglo. Eso lo hace ineficiente, antieconómico y totalmente desfasado de la realidad”, advirtió.
En ese sentido, comparó la situación local con modelos aplicados en otras provincias. “En Mendoza, por ejemplo, se trabajó desde 2015 en el plan Movilidad Mendoza 2030, donde se integran colectivos, tranvías, bicicletas y se promueve una mirada ambiental y moderna del transporte. Acá se discute solo cómo pagar el kilómetro recorrido, pero no qué sistema necesitamos realmente”, criticó.
Berarducci también alertó que el reciente acuerdo alcanzado entre los empresarios y las autoridades, que incluye un nuevo incremento tarifario y la reformulación de créditos para la renovación de unidades, “vuelve a cargar el costo sobre los vecinos”. “Hablan de aumentos del 30%, mientras el servicio sigue siendo el mismo. Y el Gobierno, en lugar de exigir eficiencia, amplía los plazos y da más beneficios a los empresarios”, lamentó.
Para el legislador, el problema de fondo no es financiero sino estructural: “El sistema está agotado. No hay planificación, no hay control, no hay visión de futuro. Cada dos o tres meses volvemos a lo mismo: más plata, más subsidios, más déficit. Es un barril sin fondo que no mejora la vida de los usuarios”, sentenció.
Finalmente, insistió en que Tucumán necesita una discusión seria sobre el modelo de movilidad. “Hay que pensar el transporte que queremos para los próximos 10 o 15 años, incorporar tecnología, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana. Lo demás son parches. Si seguimos así, dentro de poco ya no habrá servicio que sostener”, concluyó.