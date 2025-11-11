Secciones
Política

Encuesta: ¿estás de acuerdo con la desregulación de los aranceles para los colegios privados?

Las instituciones educativas tendrán la libertad de fijar sus propias cuotas y matrículas.

OFERA Y DEMANDA. El Gobierno decidió que la política de precios sea autónoma de cada institución educativa privada en el país. OFERA Y DEMANDA. El Gobierno decidió que la política de precios sea autónoma de cada institución educativa privada en el país. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles en los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida elimina los controles vigentes desde 1993 y otorga a las instituciones educativas la libertad de fijar sus propias cuotas y matrículas, en lo que el Ejecutivo definió como una “política de precios” autónoma.

Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

La decisión generó controversia en el ámbito de la Educación, ya que padres y docentes expresaron preocupación ante la posibilidad de subas significativas en las cuotas mensuales. Desde las asociaciones de colegios privados sostienen que la iniciativa permitirá adecuar los valores a los costos reales de funcionamiento, mientras que sectores de la comunidad educativa advierten un impacto negativo en la accesibilidad.

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

El debate se produce en un contexto en el que el presupuesto 2026 prevé la menor asignación de fondos para educación pública en la última década. LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si están de acuerdo o no con las políticas aplicadas para el sector por parte de la administración de Javier Milei.

Temas El PaísBoletín OficialMinisterio de Educación de la NaciónGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro de colectivos: las escuelas tucumanas se mantienen abiertas, pero con baja asistencia de alumnos

Paro de colectivos: las escuelas tucumanas se mantienen abiertas, pero con baja asistencia de alumnos

De Dua Lipa a Eminem: los artistas más fáciles (y los más difíciles) para aprender inglés

De Dua Lipa a Eminem: los artistas más fáciles (y los más difíciles) para aprender inglés

Mirá las páginas del suplemento por los 125 años del colegio Sagrado Corazón

Mirá las páginas del suplemento por los 125 años del colegio Sagrado Corazón

Becas Martha Argerich: abren la convocatoria para jóvenes músicos de todo el país

Becas Martha Argerich: abren la convocatoria para jóvenes músicos de todo el país

Un alumno atacó con agua hirviendo a un preceptor en Córdoba

Un alumno atacó con agua hirviendo a un preceptor en Córdoba

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
5

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

Colegios privados: “El decreto nacional no impacta directamente en Tucumán”

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Comentarios