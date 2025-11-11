Encuesta: ¿estás de acuerdo con la desregulación de los aranceles para los colegios privados?

El Gobierno nacional oficializó la desregulación de los aranceles en los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida elimina los controles vigentes desde 1993 y otorga a las instituciones educativas la libertad de fijar sus propias cuotas y matrículas, en lo que el Ejecutivo definió como una “política de precios” autónoma.
La decisión generó controversia en el ámbito de la Educación, ya que padres y docentes expresaron preocupación ante la posibilidad de subas significativas en las cuotas mensuales. Desde las asociaciones de colegios privados sostienen que la iniciativa permitirá adecuar los valores a los costos reales de funcionamiento, mientras que sectores de la comunidad educativa advierten un impacto negativo en la accesibilidad.
El debate se produce en un contexto en el que el presupuesto 2026 prevé la menor asignación de fondos para educación pública en la última década. LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si están de acuerdo o no con las políticas aplicadas para el sector por parte de la administración de Javier Milei.