Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

El Gobierno nacional eliminó controles sobre las cuotas escolares privadas y desató la polémica por la subida de precios. El Decreto 787/2025 fue publicado hoy en el Boletín Oficial.
La medida oficial otorgó a los colegios privados la libertad de fijar sus propias cuotas y matrículas, al derogar una regulación de 1993. La medida, que permitirá a las instituciones definir su "política de precios", generó incertidumbre entre padres ante el posible aumento de los aranceles.
El decreto fue firmado por el presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En el documento se argumentó que la normativa anterior limitaba la adaptación de los colegios a la realidad económica actual. "La normativa anterior introdujo “regulaciones para los institutos, así como pautas para el manejo de aranceles y la comunicación con los padres o responsables de los alumnos”, se detalló.
La decisión anticipó un debate intenso sobre el acceso a la educación privada en el país. “La estructura de costos y, consecuentemente, de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del decreto. La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, generó efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”, se señaló en el decreto.