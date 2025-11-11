Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

La decisión anticipó un debate intenso sobre el acceso a la educación privada en el país. “La estructura de costos y, consecuentemente, de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del decreto. La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, generó efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”, se señaló en el decreto.