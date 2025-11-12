Filo Rock: la Facultad de la UNT despide el año con shows de ocho bandas tucumanas

El ciclo académico llega a su fin y, como cada noviembre, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) prepara una gran despedida. Este viernes 14, desde las 18 horas, se realizará una nueva edición del Filo Rock, el festival que combina música, arte local y espíritu universitario en el predio de avenida Benjamín Aráoz al 800.