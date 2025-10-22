Rock N’ Lobos empezó como un sueño universitario tucumano y terminó en México

A lo largo de su carrera participaron en muchos recitales, entre ellos los organizados por la Fundación María de los Ángeles y con motivo del día internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Además, tocaron con bandas como Molotov, La Vela Puerca, Bersuit Vergarabat, Los Pericos, Los Cafres, Airbag, Hilda Lizarazu y más. Muchos de estos shows fueron transmitidos en directo por la TV Pública. “Compartir escenarios con bandas con las cuales crecimos y admiramos hasta el día de hoy fue una experiencia increíble. Pasamos de tener sus discos y verlos por la tele a estar en un mismo camarín charlando con ellos y recibiendo sus consejos”, cuentan.