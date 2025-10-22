Secciones
Rock N’ Lobos empezó como un sueño universitario tucumano y terminó en México

La banda con 18 años de trayectoria prepara su cuarto disco para 2026. Mientras tanto, cumplió el anhelo de tocar en tierras aztecas.

LA BANDA ROCK N’ LOBOS. Su reciente tour por México los consolidó como una de las propuestas más queridas del norte. / CORTESÍA ROCK N’ LOBOS LA BANDA ROCK N’ LOBOS. Su reciente tour por México los consolidó como una de las propuestas más queridas del norte. / CORTESÍA ROCK N’ LOBOS
Victoria Reinoso
Hace casi dos décadas, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán deambulaba con un sueño en los bolsillos: el de crear sus propias canciones y hacer feliz a la gente. Los integrantes no imaginaban que ese anhelo se transformaría en Rock N’ Lobos, una banda tucumana con 18 años de trayectoria que ya se dio el gusto de hacer una gira por México.

“Era la maravillosa sensación de saber que estábamos formando algo más que solo una banda. Nosotros le decíamos una confraternidad y aún lo sentimos así”, recuerdan en un diálogo con LA GACETA los miembros, que hoy son parte de una familia musical. El grupo está formado por Facundo “Turco” Adad (voz), Álvaro “Cabrito” Rodríguez (bajo), Federico “Enano” Sánchez (guitarra y coros), Gerónimo “Chupetín” Pondal (trombón), Juan Manuel “Manu” Montiel (guitarra y coros), Ernesto “Leyenda” Ferro (teclados), Santiago “Loquillo” Areco (saxo), Ignacio “Nachomacacho” Pondal (trompeta), Miguel “Mike” Guerrero (batería) y Bruno “Java” Rivero (percusión).

“No se suspende por lluvia”, de 2009; “Si me dan fiesta, yo doy fiesta”, de 2013, y “Qué locura es esta” de 2018 son sus tres discos editados. Los álbumes, disponibles en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales, reflejan la energía, el humor y el compromiso social que transmiten en cada show. El lanzamiento del cuarto disco está programado para 2026. Los adelantos pueden seguirse en la cuenta de Instagram @rock_lobos.

EN MÉXICO. La banda tucumana de 18 años de trayectoria tuvo presentaciones en distintas ciudades del país. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS EN MÉXICO. La banda tucumana de 18 años de trayectoria tuvo presentaciones en distintas ciudades del país. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS

De las fiestas universitarias a la TV Pública

Al principio, los seguían los compañeros de la Facultad de Derecho, pero pronto comenzaron a ser convocados para tocar en otras fiestas universitarias como las de Odontología, Filosofía y Letras o Educación Física. “Ahí nos dimos cuenta del poder de convocatoria que teníamos. Nos sorprendía ver cómo el público crecía cada semana”, rememoran.

El sonido de Rock N’ Lobos se nutre de una mezcla que va del ska al folklore, pasando por el rock nacional, el pop y hasta la música disco. “No nos gusta encasillarnos. Lo importante es transmitir energía, que la gente se vaya feliz y se olvide de los problemas por un rato”, dice la banda.

A lo largo de su carrera participaron en muchos recitales, entre ellos los organizados por la Fundación María de los Ángeles y con motivo del día internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Además, tocaron con bandas como Molotov, La Vela Puerca, Bersuit Vergarabat, Los Pericos, Los Cafres, Airbag, Hilda Lizarazu y más. Muchos de estos shows fueron transmitidos en directo por la TV Pública. “Compartir escenarios con bandas con las cuales crecimos y admiramos hasta el día de hoy fue una experiencia increíble. Pasamos de tener sus discos y verlos por la tele a estar en un mismo camarín charlando con ellos y recibiendo sus consejos”, cuentan.

EN VIVO. La banda tiene una gran energía que transmite a su público. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS EN VIVO. La banda tiene una gran energía que transmite a su público. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS

Un público que crece con ellos

Con 18 años sobre los escenarios, el público también cambió. Algunos se casaron, otros se divorciaron o se fueron del país. “Los que nos veían en 2007 hoy tienen hijos y muchos de esos chicos ahora cantan nuestras canciones”, reflexionan. Las redes sociales también abrieron nuevas puertas. “Nos permiten estar cerca de nuevas generaciones, y mostrarles nuestras giras o ensayos en tiempo real”, subrayan.

Esa conexión se mantiene viva, especialmente con el público joven. “La juventud va de la mano con el rock. Ambos son ese grito de rebeldía contra aquello que los oprime”, aseguran orgullosos de seguir tocando en eventos estudiantiles y causas sociales. Incluso lo hicieron en la previa a México, el 6 de septiembre de este año, cuando animaron la Limonada Cultural, un acontecimiento organizado por la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT.

“Hay una nueva forma de escuchar música, pero el público joven sigue apoyando a las bandas. Los chicos responden de la mejor manera cuando tocamos en vivo, lo que nos llena de alegría”, dicen.

EN LA LIMONADA CULTURAL. Ellos siguen tocando en actividades que organizan los chicos de la facultades, eventos o causas sociales. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS EN LA LIMONADA CULTURAL. Ellos siguen tocando en actividades que organizan los chicos de la facultades, eventos o causas sociales. / CORTESÍA ROCK N' LOBOS

La experiencia mexicana

La gira por México marcó un antes y un después. Todo comenzó con la invitación de la productora Tatevarí y de la banda mexicana "La Poronga". De allí surgió una cadena de shows que los llevó por Cuernavaca, Ciudad de México, Zamora, Puerto Vallarta, Tequila, Guadalajara, León Guanajuato, Teotihuacán y nuevamente CDMX. “El público mexicano fue increíble. Nos hicieron sentir como en casa. En cada show nos pedían una más y, al despedirnos, nos decían ‘mi casa es su casa’”, relatan.

No es la primera vez que cruzan fronteras: ya habían tocado en Chile, Perú y Bolivia. Pero México tuvo algo especial. “Fue nuestra gira más larga. Sentir que hay gente esperándonos tan lejos es indescriptible. Es la recompensa de tantos años de trabajo”, describen.

CON EL PÚBLICO. Con 18 años de trayectoria, la banda tucumana pasó de tocar en fiestas universitarias a vivir una experiencia inolvidable en México. / CORTESÍA ROCK N’ LOBOS CON EL PÚBLICO. Con 18 años de trayectoria, la banda tucumana pasó de tocar en fiestas universitarias a vivir una experiencia inolvidable en México. / CORTESÍA ROCK N’ LOBOS

Su cuarto álbum en 2026 y más

Rock N’ Lobos proyecta un futuro cargado de más música y sueños. Este año cerrarán la grabación de su cuarto disco, con temas propios, que verá la luz en plataformas digitales en 2026. “Queremos más giras, más canciones, más aventuras. Pero sobre todo, que tanto nosotros como el público sigamos siendo felices”, expresan.

Después de casi dos décadas, sus valores siguen intactos: compañerismo, humildad y amistad. “Lo más importante siempre fue cuidarnos entre nosotros y a nuestro público. Somos lo que somos gracias a ellos”, apuntan los músicos, que ya consideran a su banda una gran familia que trasciende fronteras. Hoy, además de tucumanos, la integran amigos de Chile, Perú, Bolivia y México.

Antes de despedirse, dejan un mensaje para quienes sueñan con empezar: “no bajen los brazos a pesar de las dificultades que se presentan al comenzar con la banda y continuar con ella. Crean en sus sueños y sigan adelante con ellos. Luchen y sobre todo cuídense los unos a los otros”. Y suman: “la música da vida, y llevar por lugares maravillosos y a conocer gente increíble”.

