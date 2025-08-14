Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

Una alternativa es sustituir la manteca por puré de manzana o yogur natural, que conservan la humedad y la suavidad característica del brownie. Del mismo modo, el azúcar refinada puede reemplazarse por endulzantes como miel, stevia o dátiles procesados, que mantienen el dulzor pero reducen el aporte de calorías vacías. De esta forma, es posible preparar una versión más amigable para el organismo sin renunciar al placer de un buen bocado de chocolate.