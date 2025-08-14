 Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca
Secciones
SociedadActualidad

Perfecta para la merienda y el desayuno: receta de brownie sin azúcar ni manteca

Con algunos reemplazos inteligentes, se puede lograr un postre más liviano y nutritivo.

Hace 2 Hs

El brownie es un clásico de la repostería, pero su receta tradicional suele incluir grandes cantidades de azúcar y manteca. Afortunadamente, existen opciones más saludables que permiten disfrutarlo sin perder el sabor ni la textura intensa del chocolate. Con algunos reemplazos inteligentes, se puede lograr un postre más liviano y nutritivo.

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Una alternativa es sustituir la manteca por puré de manzana o yogur natural, que conservan la humedad y la suavidad característica del brownie. Del mismo modo, el azúcar refinada puede reemplazarse por endulzantes como miel, stevia o dátiles procesados, que mantienen el dulzor pero reducen el aporte de calorías vacías. De esta forma, es posible preparar una versión más amigable para el organismo sin renunciar al placer de un buen bocado de chocolate.

Paso a paso: cómo hacer un brownie saludable

Utilizar cacao puro en lugar de chocolate con leche garantiza un sabor más intenso y, al mismo tiempo, reduce el contenido de azúcares añadidos. Este cambio no solo mejora el perfil nutricional, sino que también resalta el auténtico gusto del cacao.

Para quienes quieran sumar un toque especial, se pueden incorporar frutos secos o trozos de chocolate amargo, que aportan textura y un plus de nutrientes. Así, el brownie mantiene su carácter indulgente, pero con una versión más equilibrada y beneficiosa para la salud.

-Precalentá el horno a 180 °C y prepará un molde, ya sea enmantecado o forrado con papel manteca.

-En un bowl, combiná 1 taza de puré de manzana o yogur natural con ¾ de taza de tu endulzante preferido (miel, stevia o dátiles procesados).

-Sumá 1 taza de cacao puro y mezclá hasta obtener una preparación suave y uniforme.

-Si querés, incorporá ½ taza de frutos secos o trozos de chocolate amargo para dar más textura y sabor.

-Verté la mezcla en el molde y horneá de 20 a 25 minutos, retirando cuando esté firme por fuera pero aún húmeda en el centro.

-Dejá enfriar unos minutos antes de cortar y disfrutar.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Lo más popular
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
1

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
3

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
4

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
5

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
6

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Más Noticias
La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

En el barro: una por una, quiénes son los personajes de la nueva serie de Netflix

"En el barro": una por una, quiénes son los personajes de la nueva serie de Netflix

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

La Voz: el tucumano Pablo Cuello cumplió su sueño de cantar con el Chaqueño Palavecino

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos con la luz prendida?

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos con la luz prendida?

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Comentarios