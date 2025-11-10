Rosalía coloca 12 canciones de Lux en el Top 50 mundial de Spotify en un día: esto es lo que habría ganado en 24 horas

Un solo día le bastó a Rosalía para volver a demostrar por qué es una de las artistas más escuchadas del planeta. Doce de las quince canciones de su nuevo disco, Lux, publicado este viernes, se han colado en el Top 50 Global de Spotify, situándola como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.