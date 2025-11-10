Secciones
Mundo

Rosalía coloca 12 canciones de Lux en el Top 50 mundial de Spotify en un día: esto es lo que habría ganado en 24 horas

La cantante catalana vuelve a romper récords con su nuevo disco, Lux, que arrasó en Spotify con más de 42 millones de reproducciones en su primer día.

Rosalía coloca 12 canciones de Lux en el Top 50 mundial de Spotify en un día: esto es lo que habría ganado en 24 horas
Hace 1 Hs

Un solo día le bastó a Rosalía para volver a demostrar por qué es una de las artistas más escuchadas del planeta. Doce de las quince canciones de su nuevo disco, Lux, publicado este viernes, se han colado en el Top 50 Global de Spotify, situándola como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

Rosalía arrasa en Spotify con Lux

El tema más reproducido ha sido “La Perla”, con casi 4,5 millones de escuchas en 24 horas, alcanzando el puesto 5 del ranking mundial, solo por detrás de The Fate of Ophelia de Taylor Swift.

Otros dos temas, “Berghain” (4 millones de reproducciones) y “Reliquia” (3,7 millones), se situaron en el Top 10, mientras que canciones como Sexo, Violencia y Llantas, Divinize o Porcelana completan la lista de los temas más escuchados.

En total, las 15 canciones de Lux sumaron casi 42 millones de reproducciones en un solo día, una cifra que consolida a la artista como un fenómeno global.

¿Cuánto dinero ha ganado Rosalía en 24 horas con Lux?

Según estimaciones de portales especializados como SFTL, Spotify paga entre 3.300 y 4.400 euros por cada millón de reproducciones. Con esa base, Lux habría generado entre 138.000 y 185.000 euros solo en su primer día en la plataforma.

Sin embargo, los ingresos reales pueden variar en función de varios factores:

Los contratos entre el artista y su discográfica.

El tipo de cuenta del oyente (Premium o gratuita).

El país desde el que se reproducen las canciones.

En el caso de Rosalía, una artista de primera línea mundial, los beneficios podrían ser notablemente superiores.

Rosalía, número 1 en España

En el Top 50 de Spotify España, Rosalía ha copado los 16 primeros puestos, con solo una excepción: el tema de Daddy Yankee y Bizarrap, que ocupa el número 7.

Lux cuenta con 15 canciones en su versión digital y 18 en formato físico, y ha sido aclamado por medios internacionales como Rolling Stone, BBC, The Guardian y Variety, que destacan su mezcla de experimentación sonora y raíces flamencas.


Temas Rosalía Zárate
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
4

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
5

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
6

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Más Noticias
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Vibe Coding es la palabra del año y estos son los motivos por los que deberías saber su significado

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Comentarios