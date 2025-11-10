Rosalía coloca 12 canciones de Lux en el Top 50 mundial de Spotify en un día: esto es lo que habría ganado en 24 horas

Un solo día le bastó a Rosalía para volver a demostrar por qué es una de las artistas más escuchadas del planeta. Doce de las quince canciones de su nuevo disco, Lux, publicado este viernes, se han colado en el Top 50 Global de Spotify, situándola como la tercera artista más escuchada del mundo, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.
Rosalía arrasa en Spotify con Lux
El tema más reproducido ha sido “La Perla”, con casi 4,5 millones de escuchas en 24 horas, alcanzando el puesto 5 del ranking mundial, solo por detrás de The Fate of Ophelia de Taylor Swift.
Otros dos temas, “Berghain” (4 millones de reproducciones) y “Reliquia” (3,7 millones), se situaron en el Top 10, mientras que canciones como Sexo, Violencia y Llantas, Divinize o Porcelana completan la lista de los temas más escuchados.
En total, las 15 canciones de Lux sumaron casi 42 millones de reproducciones en un solo día, una cifra que consolida a la artista como un fenómeno global.
¿Cuánto dinero ha ganado Rosalía en 24 horas con Lux?
Según estimaciones de portales especializados como SFTL, Spotify paga entre 3.300 y 4.400 euros por cada millón de reproducciones. Con esa base, Lux habría generado entre 138.000 y 185.000 euros solo en su primer día en la plataforma.
Sin embargo, los ingresos reales pueden variar en función de varios factores:
Los contratos entre el artista y su discográfica.
El tipo de cuenta del oyente (Premium o gratuita).
El país desde el que se reproducen las canciones.
En el caso de Rosalía, una artista de primera línea mundial, los beneficios podrían ser notablemente superiores.
Rosalía, número 1 en España
En el Top 50 de Spotify España, Rosalía ha copado los 16 primeros puestos, con solo una excepción: el tema de Daddy Yankee y Bizarrap, que ocupa el número 7.
Lux cuenta con 15 canciones en su versión digital y 18 en formato físico, y ha sido aclamado por medios internacionales como Rolling Stone, BBC, The Guardian y Variety, que destacan su mezcla de experimentación sonora y raíces flamencas.