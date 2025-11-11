Álvarez Agis defendió su impuesto al efectivo: "No es un robo, sino redistribuir la carga"

La respuesta a las críticas

Álvarez Agis respondió a las acusaciones de Milei, quien calificó su propuesta como "un robo" y lo comparó con un ladrón en la puerta de un cajero. "Es una idea que sostiene un solo Presidente en la faz de la tierra, que es el nuestro", ironizó el economista. "Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra $30 por cada $100, yo digo bajale $5 al que está formalizado y subí $5 al que está en la informalidad".