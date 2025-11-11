Álvarez Agis defendió su impuesto al efectivo: "No es un robo, sino redistribuir la carga"

En medio de la polémica desatada por las duras críticas del presidente Javier Milei, el economista Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, defendió su propuesta de implementar un impuesto al efectivo, al argumentar que busca combatir la informalidad y no aumentar la presión tributaria.
Álvarez Agis detalló los tres pilares de su plan, que incluye la eliminación del impuesto al cheque y una reducción de impuestos para las PyME.
"La Argentina tiene un problema de informalidad. Los que estamos en la formalidad pagamos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad", explicó Álvarez Agis. Su propuesta, según detalló, busca eliminar el impuesto al cheque, un tributo que considera perjudicial para los negocios formales, e implementar un impuesto al efectivo para incentivar el uso de medios electrónicos y obligar a los comercios a formalizarse.
Además propone una baja de impuestos a las PyME para facilitar su transición a la formalidad.
La respuesta a las críticas
Álvarez Agis respondió a las acusaciones de Milei, quien calificó su propuesta como "un robo" y lo comparó con un ladrón en la puerta de un cajero. "Es una idea que sostiene un solo Presidente en la faz de la tierra, que es el nuestro", ironizó el economista. "Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra $30 por cada $100, yo digo bajale $5 al que está formalizado y subí $5 al que está en la informalidad".
La controversia escaló luego de que Milei, tras la entrevista de Álvarez Agis, volviera a criticarlo en redes sociales, al acusarlo de negar la naturaleza confiscatoria de la inflación.