Secciones
Política

Álvarez Agis defendió su impuesto al efectivo: "No es un robo, sino redistribuir la carga"

El economista detalló los tres pilares de su plan, que incluye la eliminación del impuesto al cheque y una reducción de impuestos para las PyME.

Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis. Ex viceministro de Economía de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez Agis.
Hace 2 Hs

En medio de la polémica desatada por las duras críticas del presidente Javier Milei, el economista Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, defendió su propuesta de implementar un impuesto al efectivo, al argumentar que busca combatir la informalidad y no aumentar la presión tributaria. 

Álvarez Agis detalló los tres pilares de su plan, que incluye la eliminación del impuesto al cheque y una reducción de impuestos para las PyME.

"La Argentina tiene un problema de informalidad. Los que estamos en la formalidad pagamos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad", explicó Álvarez Agis. Su propuesta, según detalló, busca eliminar el impuesto al cheque, un tributo que considera perjudicial para los negocios formales, e implementar un impuesto al efectivo para incentivar el uso de medios electrónicos y obligar a los comercios a formalizarse. 

Además propone una baja de impuestos a las PyME para facilitar su transición a la formalidad. 

La respuesta a las críticas

Álvarez Agis respondió a las acusaciones de Milei, quien calificó su propuesta como "un robo" y lo comparó con un ladrón en la puerta de un cajero. "Es una idea que sostiene un solo Presidente en la faz de la tierra, que es el nuestro", ironizó el economista. "Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra $30 por cada $100, yo digo bajale $5 al que está formalizado y subí $5 al que está en la informalidad".

La controversia escaló luego de que Milei, tras la entrevista de Álvarez Agis, volviera a criticarlo en redes sociales, al acusarlo de negar la naturaleza confiscatoria de la inflación.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla

Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: "No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla"

Emmanuel Álvarez Agis: A los mercados financieros no le gustan las sorpresas

Emmanuel Álvarez Agis: "A los mercados financieros no le gustan las sorpresas"

Álvarez Agis criticó el rumbo económico y anticipó una pancita inflacionaria

Álvarez Agis criticó el rumbo económico y anticipó una "pancita" inflacionaria

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Comentarios