Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: "No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla"

El economista Emmanuel Álvarez Agis analizó el anuncio del Tesoro de los Estados Unidos sobre el swap a la Argentina por U$S20.000 millones y compartió su visión sobre las implicancias de este apoyo en el actual contexto de volatilidad cambiaria.
Las definiciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, llegaron tras semanas de turbulencias en los mercados financieros. Si bien el anuncio generó un efecto inicial positivo, en los últimos días la situación volvió a tensarse con un nuevo salto del dólar y fuertes caídas en acciones y bonos.
En diálogo con Urbana Play, Álvarez Agis advirtió que la falta de divisas mantiene en vilo al mercado y señaló que el Ejecutivo enfrenta el desafío de contener el tipo de cambio: “El Gobierno tiene un incentivo en sostener el dólar en un precio barato. Sabemos que cuando sube el dólar, suben las cosas y la gente consume menos. Y si en la previa de una elección devaluás, probablemente te vaya muy mal”.
Para graficar la situación, utilizó una metáfora con una bañera: “La canilla son los dólares que exportamos y que ingresan al país. Los agujeritos de la bañera son los que importamos, los que nos gastamos por viajar al exterior; y cada tanto viene un pibe al que le pediste prestada agua y saca un baldazo de la bañera. Esa es la deuda, lo que tenés que ver es si va a haber agua para que se lleve o no”.
Comparación con 2018
El ex viceministro de Economía vinculó las declaraciones de Bessent con otros momentos de crisis financiera: “Nos hace acordar a momentos en la historia donde bancos centrales de otros países dijeron eso en situaciones muy catastróficas y que luego terminaron muy bien. Cuando dice esa frase, me está queriendo decir que va a actuar como se actúa en esos momentos”.
Sin embargo, advirtió que “el diablo está en los detalles” y comparó la dinámica actual con la vivida en mayo de 2018, cuando el ex presidente Mauricio Macri anunció el crédito con el FMI: “Ese crédito no tuvo el efecto esperado ya que al otro día la corrida seguía y la gente decía ‘todo bien, pero quiero mis dólares’. Con lo de Bessent pasa un poco parecido”.
Álvarez Agis también alertó sobre la “letra chica” del respaldo estadounidense: “Estará atado a un resultado prometedor para las elecciones y a si la gobernabilidad está garantizada. Aparecen unos condicionales de la ayuda que al mercado lo ponen nervioso”.
En línea con su metáfora de la bañera, remarcó que el problema de fondo sigue siendo la deuda y la capacidad de generar divisas: “Si el agujero por donde sale agua de la bañera es más grande que la canilla, tarde o temprano eso se rompe. Para que esto funcione, no podés tapar el agujero sino agrandar la canilla”.
Finalmente, apuntó contra los controles cambiarios: “El cepo sería hacer el agujero más chiquito. Pero, si lo ponés, vas a tener consecuencias negativas”.