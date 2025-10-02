Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: "No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla"

Para graficar la situación, utilizó una metáfora con una bañera: “La canilla son los dólares que exportamos y que ingresan al país. Los agujeritos de la bañera son los que importamos, los que nos gastamos por viajar al exterior; y cada tanto viene un pibe al que le pediste prestada agua y saca un baldazo de la bañera. Esa es la deuda, lo que tenés que ver es si va a haber agua para que se lleve o no”.